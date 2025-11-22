كوزمين مستمر مع المنتخب وكأس العرب في الدوحة مهمته الجديدة

علمت«الإمارات اليوم» أن اتحاد الكرة حسم رسميا مسألة استمرار الجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة المدرب الروماني أولاريو كوزمين في عمله خلال الفترة المقبلة كون يرتبط بعقد معه حتى 2027 وذلك في اعقاب الحديث الذي تردد في الأوساط الرياضية بشان مصير كوزمين عقب خروج المنتخب الأخير ضمن الملحق الآسيوي في الدور الإقصائي المؤهل إلى كأس العالم 2026، إذ ستكون مهمة كوزمين الجديدة المقبلة هي قيادة المنتخب خلال ظهوره المرتقب في كأس العرب المقررة في الدوحة خلال الفترة من الأول حتى 18 الشهر المقبل.

وينتظر أن يبدأ المنتخب تحت قيادة كوزمين تجمعا داخليا في دبي استعدادا للسفر إلى الدوحة يوم الجمعة المقبل تمهيدا للمشاركة في كأس العرب،ويلعب المنتخب ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب مصر والأردن والمتأهل من لقاء الكويت وموريتانيا، إذ يتوقع أن يعلن كوزمين قائمة المنتخب الجديدة التي ينتظر أن تضم نفس العناصر التي شاركت أخيرا في تصفيات كأس العالم مع تغييرات بسيطة نظرا لضيق الوقت في عملية تجهيز المنتخب.

وانهى اتحاد الكرة الترتيبات كافة على صعيد مشاركة المنتخب في هذا الحدث بهدف الظهور بأفضل صورة ممكنة ومحو الصورة التي بدأ عليها في التصفيات الأخيرة المؤهلة إلى كأس العالم،

وكان حلم المنتخب في التأهل إلى كأس العالم 2026 قد تبدد عقب الخسارة الأخيرة أمام العراق بهدفين مقابل هدف في مباراة الإياب ضمن الملحق الآسيوي في الدور الإقصائي المؤهل إلى الملحق العالمي بعدما انتهت مباراة الذهاب في أبوظبي بالتعادل الإيجابي 1-1.

وكان مدرب المنتخب كوزمين قد أكد من قبل في تصريحات إعلامية عقب مباراة المنتخب الأخيرة أمام العراق أنه يفضل المشاركة في كأس العرب بالمنتخب الأول بدلا من منتخب تحت 23 سنة.

ويدشن الأبيض مشواره في كأس العرب بلقاء نظيره المنتخب الأردني في الثالث من الشهر المقبل ويواجه المنتخب المصري في السادس من نفس الشهر.

