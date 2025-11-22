المرضي: نقطة دبا من الوحدة بداية الانتقال إلى المنطقة الدافئة

عبّر لاعب فريق دبا، الأردني محمود المرضي، عن سعادته بنيل نقطة ثمينة بعد التعادل مع الوحدة 1-1، أمس، ضمن الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين.

وقال المرضي في تصريحات صحافية: «نهدي هذه النقطة إلى جمهور الفريق.. ستكون بداية الانتقال للمنطقة الدافئة في ترتيب البطولة».

وكان الوحدة البادئ بالتسجيل عبر السوري عمر خريبين (74)، وأدرك العراقي مهند علي (ميمي) التعادل من ضربة جزاء (90+9).

وأضاف المرضي: «إنهاء الشوط الأول من دون استقبال أهداف أمر مهم، ساعد الفريق في تقديم أداء أفضل في الشوط الثاني».

من جهته، قال لاعب الوحدة، عبدالله حمد، إن «التفريط في العلامة الكاملة سببه إضاعة الفرص العديدة»، مؤكداً أن ذلك تسبب في فقدان النقاط في مباريات سابقة.