الجزيرة يتفوق على العين بالمواجهات المباشرة.. والوصل يواجه «البركان»

سيكون استاد هزاع بن زايد في الساعة 19:30 مسرحاً لـ«كلاسيكو أبوظبي» الذي يجمع العين بضيفه الجزيرة في ختام الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، وتأتي المواجهة محمّلة بوعود الإثارة التي طبعت تاريخ لقاءات الفريقين، خصوصاً مع وفرة الأهداف، وارتفاع نسق المنافسة بينهما على مدى المواسم الماضية.

ويصب فارق النقاط الست بين الطرفين في زيادة الإثارة المنتظرة، إذ يملك «الزعيم» 19 نقطة، بينما لدى «فخر أبوظبي» 13 نقطة.

وأكثر ما يضاعف من الإثارة هو أنه خلال 32 مباراة تاريخية بين الطرفين في دوري المحترفين، يتفوّق الجزيرة بفوزه في 13 مواجهة مقابل 12 انتصاراً للعين، بينما انتهت سبع مباريات بالتعادل، كما أن الجزيرة يُعد أكثر فريق ألحق الهزيمة بالعين في تاريخ مشاركاته بالدوري (13 خسارة)، كما أحرز في شباكه أكبر عدد من الأهداف في المسابقة بواقع 56 هدفاً مقابل 58 هدفاً للعين.

كلباء × البطائح

يستضيف كلباء في الساعة 16:40 ضيفه البطائح في مواجهة تبدو متكافئة من حيث التاريخ، إذ التقى الفريقان ست مرات في دوري أدنوك للمحترفين، فاز خلالها البطائح مرتين، مقابل فوز لكلباء، بينما انتهت ثلاث مباريات بالتعادل.

ويدخل «النمور» المواجهة وفي رصيدهم 11 نقطة، وفي المقابل يمر البطائح بواحدة من أسوأ بداياته في الدوري، إذ جمع ثلاث نقاط فقط، وهي الحصيلة الأضعف له.

الوصل × عجمان

يأمل الوصل العودة إلى سكة الانتصارات، عندما يستقبل عجمان في الساعة 16:40 على استاد زعبيل، في مواجهة يخوضها أصحاب الأرض بأفضلية تاريخية واضحة على حساب ضيفهم، لكن على الورق قد تكون الأمور مختلفة، خصوصاً أن الانتصار قد يتطلب الكثير من الاجتهاد لتفادي مفاجآت «البركان».

وتصب المؤشرات الرقمية في مصلحة الوصل، إذ حصد هذا الموسم 14 نقطة، أي أكثر بخمس نقاط مما حققه في الفترة نفسها من الموسم الماضي، وفي المقابل، يخوض عجمان (تسع نقاط) المباراة، وهو في منحنى تصاعدي، بعد فوزه في آخر مباراتين خارج أرضه، ويسعى لتحقيق انتصاره الثالث توالياً للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بالدوري.