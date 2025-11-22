مدرب بني ياس: فوز مهم على «الأسد الجريح»

قال مدرب بني ياس، الروماني دانيل إيسايلا، إن فريقه حقق فوزاً مهماً بنتيجة 4-1 على حساب فريق كبير مثل الشارقة الذي وصفه بـ«الأسد الجريح»، أمس، في الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين.

سجل لبني ياس الكاميروني ليونيل جوفوفو (3 و37)، والنيجيري سيفيور قودوين (60)، والفرنسي يوسف نياكاتيه (78)، وللشارقة البرازيلي إيغور كورنادو (86). وأضاف إيسايلا في مؤتمر صحافي عقب المباراة: «من الضروري أن يستمر الفريق على الأداء والروح نفسهما في المباريات المقبلة، فالمشوار لايزال طويلاً». وتابع: «من المستحيل أن يغير الشارقة مدربه ويحصد نتيجة خلال ثلاثة أيام، إذ إن مدرب الشارقة عبدالمجيد النمر كان بحاجة إلى المزيد من الوقت».

من جهته، قال مدرب الشارقة، عبدالمجيد النمر، الذي تسلم المهمة خلفاً للمدرب المقال الصربي ميلوش: «الخسارة بالأربعة لم تكن متوقعة، وأعتذر لجماهير النادي.. الكرة الآن في ملعب اللاعبين لتصحيح المسار، لأن عليهم مسؤولية كبيرة».