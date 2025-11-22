مدرب النصر يحصل على «الأوكسجين».. وبيتروفيتش: أخطاء الظفرة لا تُصدق

عبّر مدرب النصر، الصربي سلافيسا يوكانوفيتش، عن سعادته بالفوز على الظفرة بهدفين دون مقابل، أمس، في الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، مؤكداً أن الفريق كان بحاجة إلى النقاط الثلاث، بعد أكثر من شهرين دون تحقيق أي انتصار، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن الأداء لايزال يتطلب الكثير من التحسين.

وقال يوكانوفيتش في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «دخلنا المباراة بشكل ممتاز، وسجلنا هدفين مبكرين، لكن بعد ذلك لم نظهر بالصورة المطلوبة، الظفرة بدأ يتحرك بالكرة بشكل أسرع، ورغم أنهم لم يصنعوا فرصاً خطرة، إلا أننا لم نكن بالقدر الكافي من الطموح والسيطرة».

وأضاف: «دفاعياً كنا في وضع جيد، لكن دون الطموح الكافي للضغط والتسجيل، وفي الشوط الثاني سنحت لنا فرص عدة، لكن لم ننجح في إضافة أهداف أخرى».

وتابع: «بالنسبة لنا، كان الفوز ضرورياً لإعادة بعض الثقة بعد فترة طويلة دون أي انتصار، وهذا الفوز يمنحنا شيئاً من (الأوكسجين)، لكننا نعلم جيداً أن ما قدمناه ليس كافياً، وأن علينا العمل فوراً للاستعداد لمباراة الأسبوع المقبل».

وأكد المدرب الصربي أن الفريق بحاجة إلى إظهار مزيد من القوة والانسجام، قائلاً: «علينا أن نثق أكثر بقدراتنا وخططنا، وأن نعمل بروح جماعية أكبر.. إذا حسّنا هذه الجوانب، فأنا واثق بأن هناك مساحة كبيرة للتطور وتحقيق نتائج أفضل».

من جهته، أكد مدرب الظفرة، المونتينيغري زيلكو بيتروفيتش، أن فريقه خسر مواجهة النصر في أول ست دقائق فقط، بعد ارتكاب أخطاء «غير مقبولة»، أدت إلى الهدفين المبكرين.

وقال بيتروفيتش: «ارتكبنا خطأ لا يُصدق في الهدف الأول، ثم خطأ آخر في الهدف الثاني. لا يمكن أن نرتكب مثل هذه الأخطاء داخل المنطقة، ونقوم بشد القمصان أو لمس اللاعبين، خصوصاً مع وجود الـ(الفار) الذي يحتسب مثل هذه الحالات».

وأضاف: «بعد التأخر صفر-2 لعبنا مباراة رائعة لمدة 30 دقيقة، وكنا الأفضل، ثم جاءت البطاقة الحمراء التي زادت الأمور تعقيداً. أوجّه التحية للاعبين، لأنه رغم لعبنا بـ10 لاعبين، ثم بتسعة، انتهت المباراة فقط صفر-2، وهذا يحسب لهم».

وعلّق على حالتي الطرد، قائلاً: «للأسف خسرنا اثنين من المدافعين. لا أريد التعليق على قرارات الحكم، فقط كنت أتمنى أن يذهب لمراجعة اللقطة. في الحالة الأولى أعتقد أن لاعبنا لعب الكرة أولاً، وربما المساعد هو من أشار على الحكم، لكن في النهاية القرار قرار الحكم».