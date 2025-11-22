دبا الحصن يواجه خورفكان في قمة دوري الصالات

يستضيف فريق دبا الحصن نظيره خورفكان في قمة جماهيرية وفنية ضمن دوري كرة قدم الصالات، وذلك عند الساعة 18:15 من مساء اليوم، في الصالة المغطاة بنادي دبا الحصن.

ويمتلك خورفكان سبع نقاط في المركز الثالث، بينما يملك دبا الحصن ست نقاط في المركز الخامس.

وتُستكمَل مباريات الجولة غداً بلقاء اتحاد كلباء مع اليرموك، ومباراة فريق «الإقامة وشؤون الأجانب دبي» مع شباب الأهلي، في حين يغيب البطائح (المتصدر) برصيد 12 نقطة عن هذه الجولة لتمتعه بالراحة، ما يمنح فريق «الإقامة وشؤون الأجانب دبي» فرصة اعتلاء الصدارة في حال تحقيق الفوز، كما يمنح خورفكان فرصة الصعود إلى المركز الثاني، إذا نجح في حصد النقاط الثلاث.