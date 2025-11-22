البلوشي يستعد للاحتفال بلقب «أسطورة الدرّاجات النارية » في رالي دبي

يستعد الدرّاج الإماراتي محمد البلوشي، للاحتفال بلقب «أسطورة الدرّاجات النارية» في بطولات كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة (الباها)، خلال مشاركته الحالية في رالي دبي الدولي - الجولة الختامية في روزنامة موسم 2025 لكل من السيارات والدرّاجات والكوادز، والذي انطلق أمس، في نسخته التاسعة من أمام «دبي فيستيفال سيتي مول»، بمشاركة 100 فريق من 30 دولة.

ويدخل البلوشي الرالي، ضامناً لقبه العالمي الثالث على التوالي، والرابع في مسيرته، بغض النظر عن نتيجته في (رالي دبي) الممتد بمراحله حتى الغد، في احتفالية خاصة يبحث عنها البلوشي المتوج بطلاً للعالم مواسم (2018-2023-2024-2025)، لإعلان نفسه الدراج الأكثر تتويجاً بتاريخ بطولات العالم لسباقات «الباها».

وقال البلوشي لـ«الإمارات اليوم»: «أتطلع لمسك ختام موسمٍ استثنائي، وصعود منصات التتويج في دبي، وإهداء الإمارات إنجازاً جديداً، والاحتفال بالصورة المثلى أمام هذا الجمهور بإنجاز (أكثر الدراجين) تتويجاً بتاريخ بطولات كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة (الباها)».

وأضاف: «أدخل رالي دبي، وأنا بصدارة الترتيب العام برصيد 87 نقطة، مبتعداً بفارق مريح عن الدراج اللبناني رفيق عيد في المركز الثاني، صاحب رصيد 62 نقطة، ما يمنحني بغض النظر عن نتيجة رالي دبي، حسم لقبي العالمي الرابع».

وأضاف: «عازم على تقديم الأداء الأفضل على مدار مراحل رالي دبي، للاحتفاء بموسمي الاستثنائي أمام الجمهور الإماراتي، بالإنجاز الذي حققته في موسم 2025، والانفراد بلقب (أكثر الدراجين) تتويجاً بتاريخ بطولات كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة (الباها)، وفض الشراكة التي جمعتني مع الدراج الإيطالي ألسياندرو روس المتوج ببطولة كأس العالم مواسم 2013 و2014 و2017».

وتابع: «لا شيء يضاهي الاحتفال أمام هذا الجمهور الذي لطالما وقف خلفي في سنواتي الماضية، في موسمٍ تمكنت خلاله من صعود منصة تتويج المركز الثاني في جولته الافتتاحية في السعودية مطلع فبراير الماضي، والاكتفاء خامساً في ثاني الجولات في البرتغال، قبل خطفي المركز الأول في الجولة الثالثة برالي الأردن أبريل الماضي، ومن ثم ضماني حسم لقب بطولة العالم في الجولة الماضية في قطر بحصولي على المركز الثاني».

واختتم: «الفوز في دبي له نكهة خاصة، كونه الرالي الأعرق على صعيد المنطقة، وانضم بنجاح إلى بطولات (كأس العالم) منذ 2012، في حدثٍ يمثل سنوياً مسك ختام سباقات (الباها)، ويتطلع للقبه نخبة السائقين على العالم، سواء في السيارات أو الدراجات أو الكوادز».