3 لاعبين ارتكبوا أخطاء في لحظات حاسمة مع المنتخب.. آخرهم يحيى نادر

كشفت أخطاء ارتكبها عدد من لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم، عبر مباريات ومناسبات مختلفة، أن أزمة «الأبيض» لم تعد مجرّد هفوات فردية عابرة، بل سلسلة مستمرة أثرت في نتائجه في أكثر اللحظات حساسية، وآخرها لمسة اليد على اللاعب يحيى نادر، التي تسببت في احتساب ضربة جزاء قاتلة في مواجهة المنتخب العراقي في الملحق المؤهل لنهائيات كأس العالم، واستفاد منها «أسود الرافدين» للفوز 2-1 في استاد البصرة إياباً، (1-1 في أبوظبي ذهاباً)، وإكمال مشوار تصفيات المونديال على حساب «الأبيض».

وعلى الرغم من تقديم اللاعبين أداء عالي المستوى فنياً وتكتيكياً أغلب فترات المباريات، إلا أن هفوات قليلة صدرت منهم في توقيت حساس لعبت دوراً مفصلياً في خسارة عدد من المباريات المهمة.

وتشير هذه الأخطاء، التي تتجدد كلما اقتربت المواجهات من مراحل الحسم، إلى الحاجة الملحّة لإجراء تقييم شامل لأدوار اللاعبين وقدرتهم على التعامل مع الضغط والانضباط التكتيكي، خصوصاً في خطي الدفاع والوسط اللذين تحمّلا النصيب الأكبر من تبعات النتائج السلبية الأخيرة للمنتخب.

يحيى نادر في دائرة الانتقادات

وجد لاعب خط الوسط الدولي يحيى نادر نفسه في دائرة الانتقادات، عقب المباراة الحاسمة التي جمعت المنتخب الوطني بنظيره العراقي في التصفيات الآسيوية المؤهلة للملحق العالمي لمونديال 2026، بعدما ارتكب أخطاء أسهمت في قلب نتيجة اللقاء في لحظات كانت تحتاج إلى أعلى درجات التركيز.

وخسر الأبيض فرصة العبور إلى الملحق العالمي بعد خطأين حاسمين من نادر، الأول عندما اصطدمت الكرة بجسده بعد ارتقاء ميمي لعرضية حوّلها برأسه، فتغيّر اتجاهها واستقرت في شباك خالد عيسى، والثانية جاءت في الوقت بدل الضائع، عندما لمس اللاعب الكرة بيده داخل منطقة الجزاء، ليعود الحكم الياباني يوسوكي أراكي إلى تقنية الفيديو (الفار)، ويحتسب ركلة جزاء سجل منها العراق هدف الفوز الذي بخّر حلم المنتخب في استكمال مشوار البحث عن بطاقة المونديال.

خليفة الحمادي.. أخطاء مؤثرة

وعلى الرغم من خطأي يحيى نادر في المباراة الأخيرة، فإن المنتخب عانى في الفترة الماضية سلسلة هفوات مؤثرة للاعبين آخرين، من بينهم المدافع الدولي خليفة الحمادي، الذي تسببت أخطاؤه خلال مشاركاته الأساسية في خروج المنتخب من «خليجي 26» في الكويت، بعد أن لعبت هفواته دوراً محورياً في التعادل مع قطر 1-1، والخسارة أمام الكويت 1-2، في وقت لا يشكك المراقبون والمحللون الفنيون في القيمة الفنية للاعب، كونه أحد الأسماء المهمة في خط الدفاع مع المنتخب ونادي الجزيرة.

كوامي.. بطاقة حمراء وهدف عمان

وعلى المنوال نفسه، يتفاوت أداء المدافع كوامي كوديو في المباريات التي يشارك فيها مع المنتخب الوطني، فتارة يقدم حضوراً قوياً، وتارة أخرى يقلق الجماهير الإماراتية في المباريات المهمة، إذ أدى طرده في مباراة الكويت بكأس الخليج الأخيرة إلى تراجع مردود الأبيض، وعدم بلوغه الدور الثاني، إضافة إلى أنه كان صاحب اللمسة التي سببت هدف عمان خلال المرحلة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026، على الرغم من الفوز بتلك المواجهة.