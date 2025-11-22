بوعصيبة: ثقتنا كبيرة بدراجي الإمارات في البطولة العربية للمضمار

أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات رئيس لجنة المنتخبات، المهندس منصور بوعصيبة، أن مشاركة المنتخب الوطني في البطولة العربية للمضمار التي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من الثالث إلى السادس من ديسمبر المقبل تأتي بهدف المنافسة الحقيقية على المراكز المتقدمة، وتعزيز حضور الإمارات على منصات التتويج.

ويشارك «أبيض الدراجات» في البطولة ضمن برنامج مشاركات المنتخبات الوطنية في الاستحقاقات العربية والقارية، فيما يقيم المنتخب معسكراً تدريبياً تحضيرياً في مصر اعتباراً من الثلاثاء المقبل، بهدف رفع جاهزية اللاعبين وتعزيز مستوياتهم البدنية والفنية قبل خوض غمار المنافسات.

وقال منصور بوعصيبة لـ«الإمارات اليوم»: «نذهب إلى القاهرة للمنافسة وصعود منصات التتويج. معسكر الإعداد جزء من خطة شاملة تهدف إلى تجهيز اللاعبين بالصورة المثالية قبل انطلاق البطولة. لدينا ثقة كاملة في اللاعبين والأجهزة الفنية، ونعمل على توفير كل العناصر التي تساعدهم على تقديم أفضل أداء».

وأضاف بوعصيبة: «نهتم بجميع الفئات (الكبار والشباب والبنات) في إطار استراتيجية واضحة لبناء قاعدة قوية من الرياضيين القادرين على تمثيل الدولة في البطولات القارية والدولية».

وتضم البعثة مدير المنتخبات محمد بن شفيع، إلى جانب المدرب شريف عبدالله، والميكانيكي ساجيث، والمدلّك جون، ويغادر في المرحلة الأولى اللاعبون: أحمد المنصوري، ومحمد المنصوري، ومحمد المطيوعي، وعبدالله الحمادي، ومحمد محراب، وراشد سويدان، وحارب المرزوقي، وعبدالعزيز الهاجري، حيث يبدؤون فور وصولهم برنامج إعداد متخصص لسباقات المضمار.

ومن المقرر أن يلتحق بقية أفراد البعثة في 29 نوفمبر، يتقدمهم مدرب المنتخب بدر علي ثاني، إلى جانب لاعبي فئة الشباب: يوسف أميري، وعبدالله الهاشمي، ومحمد بدر ثاني، وسيف الغاوي، وعلي نصيرائي، إضافة إلى لاعبة فئة البنات مروى سلمان.