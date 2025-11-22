صدارة دبا الحصن في اختبار غلف يونايتد بدوري الأولى

يخوض فريقا دبا الحصن وغلف يونايتد مواجهة قوية عند الساعة 16:35 مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى. ويطمح دبا الحصن إلى الحفاظ على صدارته لترتيب البطولة برصيد 13 نقطة، فيما يمتلك غلف يونايتد سبع نقاط في المركز العاشر، ويضم الفريقان مجموعة من اللاعبين المميزين فنياً.

وفي مواجهة لا تقل قوة، يلتقي مصفوت وحتا في التوقيت ذاته، إذ يملك حتا 11 نقطة في المركز الرابع، بينما يمتلك مصفوت خمس نقاط في المركز الـ12.

وتُستكمل مباريات الجولة غداً بإقامة خمس مواجهات، أبرزها لقاء يونايتد (8 نقاط) وضيفه فريق الإمارات (13 نقطة) عند الساعة 16:40 مساءً على ملعب مدينة دبي الرياضية، وهي مواجهة من العيار الثقيل يسعى خلالها أصحاب الأرض للعودة إلى طريق الانتصارات، فيما يأمل فريق الإمارات تعزيز حظوظه في المنافسة.

ويلتقي غداً أيضاً، العربي مع الفجيرة، والعروبة مع الجزيرة الحمراء، والحمرية مع سيتي، والاتفاق مع مجد.