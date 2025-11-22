غياب التعمري ويزن عن الأردن في كأس العرب

يغيب نجم منتخب الأردن ونادي رين الفرنسي، موسى التعمري، ومدافع سيؤول الكوري الجنوبي، يزن العرب، عن المشاركة مع «النشامى» في كأس العرب لكرة القدم، المقررة في قطر بين الأول والـ18 من ديسمبر المقبل.

وضمت القائمة النهائية 23 لاعباً، هم: يزيد أبوليلى، نور بني عطية، مالك شلبية، عبدالله نصيب، سعد الروسان، سليم عبيد، حسام أبوذهب، علي حجبي، هادي الحوراني، عصام السميري، أدهم القريشي، رجائي عايد، عامر جاموس، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، محمد أبوحشيش، مهند أبوطه، عودة الفاخوري، أحمد عرسان، محمود مرضي، محمد أبوزريق، علي علوان، يزن النعيمات.