أول انتصار لبني ياس في الدوري.. بـ«الأربعة» على الشارقة

تذوق فريق بني ياس طعم انتصاره الأول في دوري أدنوك للمحترفين الموسم الحالي، بتغلبه على مضيفه الشارقة بنتيجة (4-1)، اليوم الجمعة، في الجولة الثامنة.

وجاءت أهداف بني ياس عبر ثنائية لمحترفه الكاميروني ليونيل جوفوفو في الدقيقتين 3 و37، والجناح النيجيري سيفور قودوين من ركلة جزاء في الدقيقة 60، والفرنسي يوسف نياكاتيه في الدقيقة 78، فيما جاء الهدف الوحيد للشارقة من ركلة جزاء ناجحة نفذها محترفه البرازيلي إيغور كورنادو في الدقيقة 86.

وقدم بني ياس المباراة الأفضل له هذا الموسم، في انتصارٍ منحه التخلي عن مركزه الأخير في الترتيب العام، والتقدم للمركز 12 برصيد أربع نقاط من حالة فوز ومثلها تعادل وستة هزائم.

وعلى الطرف الأخر، تلقى الشارقة الهزيمة الأثقل له في الدوري الحالي، وأدت في بقائه بالمركز 11 برصيد سبع نقاط، من انتصارين، وحالة تعادل، وخمس هزائم.