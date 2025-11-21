ضربة جزاء «قاتلة» تحرم الوحدة الفوز على دبا

أفسد فريق دبا فرحة الوحدة بعد أن خطف تعادلاً ثميناً بنتيجة 1-1 في الوقت القاتل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين اليوم الجمعة.

ورفع الوحدة رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الترتيب، محققاً رقماً مميزاً بعدم الخسارة خلال 8 جولات متتالية، بينما رفع دبا رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني عشر.

وتقدم الوحدة بهدف سجله المحترف السوري عمر خريبين في الدقيقة (74) بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بمدافع دبا البرازيلي سانتوس وتغيّر اتجاهها نحو الشباك.

وفي الدقيقة 90+9، احتسب الحكم ضربة جزاء صحيحة لصالح دبا بعد إعاقة تعرض لها البرازيلي كابرال، وأكّدتها تقنية الفيديو، ليترجمها العراقي مهند علي إلى هدف التعادل، وسط حسرة لاعبي الوحدة.

ودخل دبا المباراة بأسلوب دفاعي صارم (5-4-1)، مما صعّب كثيراً من مهمة اختراق خطوطه الخلفية. وسيطر الوحدة هجومياً لكن دون فعالية، حيث سدد الفريق 33 كرة، انتهت معظمها بين أحضان الحارس المتألق محمد سالم الرويحي أو فوق العارضة، بينما تمسك دبا بتنظيمه الدفاعي كحل مناسب لصد الهجمات العنابية.

وشهدت الدقيقة (12) فرصة محققة لدبا بعد خطأ من مدافع الوحدة النيجيري فافور أوغبو، لتصل الكرة إلى مواطنه لاعب دبا بينديكت الذي سدد خارج المرمى بغرابة.

وسجل الوحدة هدفاً في الدقيقة (31) عبر فاكوندو، لكن تقنية الفيديو ألغته بداعي وجود لمسة يد قبل التسديد.

وبرز لاعب الوحدة علاء الدين زهير كأفضل لاعبي فريقه خلال الشوط الأول بفضل نشاطه في صناعة الهجمات ودوره الدفاعي الواضح.

ورغم نجاح العنابي في التقدم بهدف خريبين، فإن دبا أظهر روحاً قتالية ونجح في إدراك التعادل في اللحظة الأخيرة، ليحرم الوحدة من فوز كان في المتناول، ويخرج بنقطة ثمينة قد تلعب دوراً مهماً في صراعه من أجل تحسين موقعه في جدول الترتيب.