النصر يُنهي 89 يوماً بلا انتصارات.. ويهزم الظفرة بثنائية

أنهى النصر سلسلة طويلة من النتائج السلبية دامت 89 يوماً دون تحقيق أي انتصار، بعدما نجح في الفوز على الظفرة بهدفين دون مقابل، اليوم الجمعة، في المباراة التي جمعتهما على استاد آل مكتوم ضمن الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، ليضع «العميد» حداً لأصعب فتراته منذ انطلاقة الموسم، ورفع النصر رصيده إلى 11 نقطة متقدماً خطوة في جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد الظفرة عند 12 نقطة.

ودخل النصر اللقاء تحت ضغط كبير، إذ يعود آخر فوز حققه إلى الجولة الثانية عندما تغلب على عجمان 1-0، قبل أن يتعرض لسلسلة من التعثرات شملت تعادلين وثلاث هزائم في الدوري، إضافة إلى خروجه من كأس رئيس الدولة أمام بني ياس، وخسارته أمام شباب الأهلي في ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، رغم تجاوزه البطائح في الدور الأول من البطولة ذاتها.

وبدأ النصر اللقاء بقوة ورغبة واضحة في إنهاء حالة الفراغ، ليترجم أفضلية البداية بتسجيل هدفين مبكرين خلال أول 12 دقيقة. وجاء الهدف الأول في الدقيقة الرابعة عن طريق لاعب الظفرة روستاند دجوه، الذي وضع الكرة بالخطأ في مرماه، قبل أن يضيف الصربي لوكا ميليفويفيتش، الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 12، مانحاً فريقه دفعة معنوية كبيرة انعكست على أدائه طوال المباراة.

وتعقدت مهمة الظفرة أكثر بعد تعرضه لحالتي طرد، الأولى للمدافع محسن الربجة في الشوط الأول، والثانية لزميله ليونارد أميسيميكو في الشوط الثاني، ليكمل الفريق اللقاء بتسعة لاعبين، ما سمح للنصر بفرض سيطرته وخلق عدة فرص دون تغيير في النتيجة.