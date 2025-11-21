مودرن سبورت المصري يعزّز حضوره في الإمارات بافتتاح مقره الجديد في الشارقة

عزّز نادي مودرن سبورت المصري حضوره في الإمارات بافتتاح مقره الجديد في الشارقة في خطوة تعكس جاذبية البيئة الرياضية الإماراتية وقدرتها على استقطاب المشاريع الطامحة للتوسع الإقليمي والدولي.

وجاء الافتتاح بحضور رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، محمد جمعة بن هندي، ورئيس نادي مودرن سبورت، الدكتور وليد دعبس.

ويأتي إطلاق المقر الجديد امتداداً للمسار الذي بدأه النادي المصري داخل الدولة، بعد مشاركته في دوري الدرجة الثالثة، اذ وجد مودرن سبورت في الإمارات محطة انطلاق مثالية لبناء مشروعه الاحترافي، مستفيداً من البيئة الرياضية المتطورة، والبنية التحتية الداعمة، واللوائح التي تمنح مساحة واسعة لتطوير المواهب الشابة.

وأشاد محمد جمعة بن هندي بالمستوى التنظيمي والتجهيزات الاحترافية للمقر، مؤكداً أن وجود النادي في الشارقة سيمثل إضافة نوعية، وفرصة لتعزيز التعاون الرياضي بين الجانبين،

وقال في تصريحات صحافية: "التعاون بين نادي الشارقة ومودرن سبورت خطوة مهمة لتطوير كرة القدم في المنطقة، كما يعكس عمق العلاقات الإماراتية المصرية في المجال الرياضي".

من جهته، أكد الدكتور وليد دعبس، أن اختيار الإمارات مقراً رئيسياً للتوسع الدولي للنادي لم يأتِ من فراغ، بل نتيجة رؤية تعتمد على الاستفادة من التجربة الرياضية الإماراتية، وبيئة العمل الاحترافية التي توفرها.

وقال: "افتتاح مقرنا في الشارقة محطة رئيسية في خطة الانتشار الإقليمي، ونسعى لشراكات وبرامج تطوير مع المؤسسات الرياضية الإماراتية، بما يعزز تبادل الخبرات ويرفع مستوى العمل الرياضي على الجانبين".

وأضاف: "مودرن سبورت يطمح للترقي عبر الدرجات الكروية في الدولة، وصولاً إلى دوري المحترفين، إضافة إلى تأسيس أكاديميات تستهدف استقطاب لاعبين من أبناء الإمارات وتطوير قطاع المراحل السنية، مؤكداً أن القوانين الإماراتية الخاصة باللاعب المقيم تشكّل حافزاً كبيراً لبناء مشروع متكامل".

وكشف رئيس مودرن سبورت عن خطة توسع دولية تشمل أربعة أندية في مراحلها الأولى، جميعها بمرافق فندقية خاصة، على أن تنطلق من الإمارات نحو نيجيريا ثم أوروبا، وتحديداً جمهورية إيرلندا، بهدف تخريج لاعبين قادرين على خوض تجارب احترافية، وتحقيق نموذج اقتصادي مستدام يعتمد على تطوير وبيع اللاعبين".

وختم قائلاً: "انطلاقة هذه الاستراتيجية من الإمارات تمثل اعترافاً بجودة وتطور القطاع الرياضي في الدولة، التي باتت بيئة مثالية للأندية الراغبة في النمو والتوسع، بفضل البنية التحتية التي تضاهي أفضل دول العالم".