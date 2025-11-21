22 تسديدة وهدف واحد.. شباب الأهلي ينجح في «تحدي خورفكان»

حقق فريق شباب الأهلي فوزاً صعباً على مضيفه خورفكان بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما، مساء أمس، على استاد صقر بن محمد القاسمي ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين.

وانتظر شباب الأهلي حتى الدقيقة 87 ليسجل هدف الفوز عبر غوليرمي بالا، بعد مباراة أهدر فيها الفريق 22 محاولة هجومية، بينها ست تسديدات بين الخشبات الثلاث، لم يُترجم منها سوى هدف واحد.

وبهذه النتيجة رفع شباب الأهلي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمّد رصيد خورفكان عند ثماني نقاط.

وفرض شباب الأهلي السيطرة الكاملة على مجريات الشوط الأول، إذ كان الطرف الأكثر هجوماً واستحواذاً بنسبة قاربت 65%، بينما اكتفى خورفكان بالدفاع مع محاولات هجومية محدودة، دون أن ينجح في تسديد أي كرة باتجاه الحارس حمد المقبالي.

وسدّد شباب الأهلي تسع كرات نحو مرمى الحارس، أحمد حمدان الحوسني، الذي تألق بشكل لافت وتصدى لفرصتين محققتين على الأقل، من أصل هجمات خطيرة متكررة على مرماه.

ورغم التحركات الجيدة للاعب خورفكان طارق تيسودالي، فإن محاولاته افتقدت للفعالية بسبب ضعف اللمسة الأخيرة، وغياب الدعم من بقية زملائه المنشغلين في التصدي لهجمات شباب الأهلي. واعتمد الفريق الضيف على تحركات كارتابيا وغوليرمي بالا، لكن محاولات عدة توقفت عند صلابة المدافع المغربي أكرم النقاش.

وفي الدقيقة 81 دفع مدرب شباب الأهلي باللاعب سلطان عادل لتنشيط الشق الهجومي، قبل أن ينجح غوليرمي بالا في فك شفرة اللقاء بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة 87، باغتت الحوسني وسكنت الشباك مانحة شباب الأهلي فوزاً ثميناً خارج ملعبه.