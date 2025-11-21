الوحدة على موعد مع صدارة الدوري

ستكون الفرصة سانحة أمام الوحدة لاعتلاء صدارة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم مؤقتاً، حينما يحلّ ضيفاً ثقيلاً على دبا اليوم، الساعة 16:40، ضمن الجولة الثامنة، مع إمكانية البقاء في القمة حتى نهاية العام الجاري، وتحديداً حتى 20 ديسمبر المقبل، موعد الجولة المقبلة التي ستُقام عقب التوقف الدولي، إذا ما حصل على خدمة من جاره الجزيرة بالفوز على العين غداً في استاد هزاع بن زايد.

ويقدّم الوحدة تحت قيادة المدرب البرتغالي، خوسيه مورايس، أفضل مستوياته منذ سنوات، إذ يحتل المركز الثاني بـ17 نقطة من دون أي خسارة، خلف المتصدر العين صاحب الـ19 نقطة.

ويملك «العنابي» فرصة لمعادلة أطول سلسلة له من عدم الخسارة في الدوري (20 مباراة بين يناير وديسمبر 2014)، بعدما وصل حالياً إلى 19 مباراة بلا هزيمة «12 فوزاً وسبعة تعادلات»، كما لم يخسر في آخر 27 مباراة بجميع المسابقات «17 فوزاً و10 تعادلات».

وتأتي مواجهة اليوم أمام دبا بسجل تاريخي يصبّ في مصلحة الوحدة، إذ لم يخسر «أصحاب السعادة» أمام منافسهم في 12 مباراة «فاز 10 مرات وتعادل مرتين».

في المقابل، فإن دبا صاحب المركز قبل الأخير بنقطة واحدة، سيكون مطالباً برفع كفاءته الهجومية، فرغم كونه ثاني أكثر الفرق تسديداً على المرمى هذا الموسم بـ33 تسديدة، إلا أن محصلته التهديفية توقفت عند ثمانية أهداف فقط.

النصر × الظفرة

يجد النصر نفسه في موضع لا يتحمل فيه خسارة جديدة حينما يستقبل، في الساعة 16:40، ضيفه الظفرة على استاد آل مكتوم، بعد سلسلة سلبية شهدت هزيمته في خمس من آخر تسع مباريات على أرضه، وهو عدد الخسائر ذاته الذي تلقاه في 28 مباراة كاملة سابقاً.

وجمع «العميد» ثماني نقاط فقط في أول سبع جولات، وهي حصيلة أقل بخمس نقاط عن المرحلة نفسها من الموسم الماضي.

وتاريخياً، التقى الفريقان في 26 مباراة، حسم النصر منها 13 مقابل ثلاث للظفرة و10 تعادلات، كما أن شباك الظفرة هي المحببة للاعبي النصر بـ51 هدفاً، وهي حصيلة مماثلة لأهدافه أمام الوصل والجزيرة.

بدوره، يعيش الظفرة أفضل انطلاقاته منذ سنوات، بعدما جمع 12 نقطة في أول سبع جولات، وهو رقم يعادل كامل النقاط التي حصدها في الموسم الأخير له في دوري المحترفين (2022-2023)، قبل هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى.

الشارقة × بني ياس

تتجه الأنظار إلى المدرب الوطني، عبدالمجيد النمر، في أول اختبار له مع الشارقة خلفاً للمقال الصربي ميلوش ميلوييفيتش، حين يستقبل الشارقة بني ياس عند الساعة 19:30 على استاد الشارقة، في مباراة تحمل طابعاً مصيرياً للفريقين، وتسلّم النمر المهمة وسط ظروف معقدة بعد تراجع الفريق إلى المركز الـ11 بسبع نقاط فقط، قياساً بـ18 نقطة بعد الجولة السابعة الموسم الماضي، لكنه تعهد في المؤتمر الصحافي قبل المباراة بإعادة الفريق إلى مكانه الطبيعي، وجمعت 26 مباراة بين الطرفين في بطولة الدوري، حيث فاز الشارقة في 14 مقابل ست لبني ياس وستة تعادلات، لكن «الملك» الذي طالماً يعول على أرضه أمام المنافسين افتقد هذه الميزة، إذ إنه في آخر سبع مباريات على ملعبه خسر في أربع وحقق ثلاثة انتصارات.

في المقابل، يعيش بني ياس أسوأ انطلاقاته بحصد نقطة واحدة فقط في أول سبع جولات، وهو الرقم ذاته الذي حققه في موسم 2016-2017، كما أنه يُعد الفريق الوحيد الذي لم يسجل خارج أرضه هذا الموسم.