خريبين يقترب من تحقيق رقم فريد

يترقب مهاجم الوحدة، السوري عمر خريبين، فرصة تحقيق رقم فريد، عندما يلتقي مع دبا، اليوم، في الجولة الثامنة من دوري المحترفين، إذ قد يصبح، في حال نجاحه في التسجيل، ثاني لاعب يهزّ شباك «النواخذة» بقميص ثلاثة أندية مختلفة، كما سيقفز إلى المركز الثامن في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري، وخاض خريبين ست مباريات سابقة أمام دبا بقميصَي الظفرة وشباب الأهلي، وترك بصمة واضحة بمساهمته في ثمانية أهداف، سجل منها ستة وصنع هدفين، وإذا سجل اليوم سيعادل ما حققه البرازيلي جوسيل فيريرا دا سيلفا «سياو»، الذي سبق أن سجل في دبا ممثلاً لأندية الشباب والأهلي وكلباء، مع الإشارة إلى أن سياو لعب أيضاً لفترة في صفوف دبا نفسه.