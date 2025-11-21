النمر: منحت 6 من لاعبي الشارقة الدوليين راحة هذه الجولة

قال مدرب فريق الشارقة، عبدالمجيد النمر، إنه سيسعى إلى تحسين نتائج فريقه الحالي الذي تولى مهمة الإشراف عليه، أخيراً، خلفاً للصربي ميلوش ميلوييفتيش، مؤكداً أنه يأمل أن يكون على قدر الثقة التي أولتها له إدارة نادي الشارقة، لافتاً إلى أنه سيركز كثيراً خلال الفترة المقبلة على الأمور النفسية للاعبين.

ويستعد عبدالمجيد النمر لخوض أولى مبارياته مع فريق الشارقة التي تقام، اليوم، على ملعبه، أمام فريق بني ياس، ضمن الجولة الثامنة لدوري أدنوك للمحترفين، وبشأن إمكانية مشاركة لاعبي الشارقة الدوليين، الذين وُجدوا مع المنتخب الأول في تصفيات كأس العالم، قال عبدالمجيد النمر لـ«الإمارات اليوم»، إنه تم منحهم راحة، ولن يشاركوا أمام بني ياس، ما عدا لاعباً واحداً، رفض تسميته، أي أن عدد الدوليين الغائبين سيكون ستة لاعبين.

ووجد في قائمة المنتخب الأخيرة، التي خاضت مباراتين حاسمتين مع العراق في تصفيات كأس العالم، سبعة لاعبين من نادي الشارقة، هم: خالد الظنحاني، وماجد راشد، وحارب عبدالله، ولوان بيريرا، وماركوس ميلوني، وكايو لوكاس، والحارس عادل الحوسني.

وتحدث النمر عن اهتمامه بالجانب النفسي للاعبي الشارقة في الفترة المقبلة، وقال: «الجانب النفسي بالنسبة للاعبين هو السلاح الذي نعمل عليه في الجهاز الفني حالياً، رغم ضيق الوقت».

وأوضح النمر: «نسعى خلال الفترة المقبلة لتغيير الأمور النفسية بالنسبة للاعبين، لأن الكل يعلم أن الشارقة هو الفريق نفسه الذي حقق بطولات في الموسم الماضي، واللاعبون هم أنفسهم، ويمكن أن يكون الفريق أيضاً قد شهد إضافة بعض العناصر، لكن لم يحصل توفيق مع الجهاز الفني السابق، الذي حاول ويشكر على ما قام به مع الفريق».

ورداً على سؤال بشأن أكثر شيء يفكر فيه حالياً بعد توليه مهمة تدريب فريق الشارقة، قال: «بالنسبة لي فإنني حالياً أفكر في تحسين أداء ونتائج الفريق»، وأكد أن الفريق بحاجة إلى إعادة الثقة ببعض اللاعبين، خصوصاً أن الفريق يملك عناصر ممتازة جداً، لافتاً إلى أن الجهاز الفني السابق حاول، لكن لم يوفق في النتائج خلال الموسم.

وتابع مدرب الشارقة: «أشكر الشارع الرياضي الذي كان سعيداً جداً بتكليفي بهذه المهمة، وأتمنى أن أكون على قدر هذه الثقة»، وعما إذا كان الشارقة بحاجة إلى تدعيم صفوفه ببعض العناصر، قال النمر: «لا أعتقد أن الفريق بحاجة إلى لاعبين جدد، لكن حال رأينا حاجته فسنقوم بذلك، وبالنسبة لنا في الجهاز الفني فإننا سنمنح الفرصة إلى جميع اللاعبين».

ويحتل الشارقة، عقب انتهاء الجولة السابعة للدوري، المركز 11 برصيد سبع نقاط، بعدما فاز في مباراتين، وتعادل في مباراة واحدة، وخسر في أربع مباريات، واستقبلت شباكه تسعة أهداف، وسجل في المقابل ثمانية أهداف.

وبدأ النمر مشواره مدرباً في عام 2001، واستمر نحو 25 عاماً، ودرّب جميع فرق المراحل السنية بنادي الشارقة، ثم الفريق الأول مرتين في عامَي 2010 -2011، ثم الفريق الأول بنادي حتا في دوري المحترفين، وكذلك الفريق الأول بنادي خورفكان مرتين في 2022، عندما أنقذ الفريق من الهبوط إلى دوري الهواة الموسم المنصرم، ودرّب كذلك فريق الرديف بنادي النصر في 2013، ويعمل النمر أيضاً محاضراً فنياً معتمداً في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وعلى صعيد مسيرته كلاعب، بدأ عبدالمجيد النمر لاعباً بجميع فرق المراحل السنية بنادي الشارقة، ثم انتقل للعب في الفريق الأول، ولعب معه نحو 10 سنوات، وحقق معه سبع بطولات، هي: بطولة الدوري أربع مرات، ثم كأس رئيس الدولة مرتين، وبطولة واحدة في كأس السوبر، ولعب في منتخب الشباب في نهائيات كأس آسيا عام 1987.

