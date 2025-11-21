«دبي لكرة السلة» يطلق مبادرة «الفريق الواحد»

أعلن فريق دبي لكرة السلة الإطلاق الرسمي لمبادرة «الفريق الواحد» التابعة للدوري الأوروبي لكرة السلة، وذلك بالشراكة مع جمعية الإمارات لمتلازمة داون، حيث استضاف الفريق أولى جلسات البرنامج للمشاركين، كما أعلن النادي اختيار لاعب الفريق كوستا كونديتش سفيراً رسمياً للبرنامج، لقيادة جهود المشاركة المجتمعية، ودعم المشاركين طوال الموسم.

وتُعدّ مبادرة الفريق الواحد إحدى أبرز المبادرات الاجتماعية التي يستخدم فيها الدوري الأوروبي لكرة السلة اللعبة منصةً لتعزيز الشمولية والحد من الفوارق وتحقيق أثر اجتماعي واسع. فمنذ انطلاقها عام 2012، قدمت المبادرة الدعم لأكثر من 27 ألف مشارك في 21 دولة حول العالم.

وفي موسم 2025-2026، اختار فريق دبي لكرة السلة جمعية الإمارات لمتلازمة داون شريكاً اجتماعياً رسمياً، للعمل مع مجموعة من اليافعين والبالغين المسجلين في أنشطة كرة السلة لدى الجمعية.

وبالتعاون مع الجمعية، أطلق النادي الجلسة الأولى للبرنامج في بيئة محفزة وداعمة، تتيح للمشاركين تعلم أساسيات كرة السلة وتطوير مهارات حياتية مهمة، مثل: العمل الجماعي، والثقة بالنفس، والتوازن، والتنسيق الحركي، وتعزيز الاندماج الاجتماعي.