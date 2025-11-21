«ميدان» يستضيف ثانية أمسيات كرنفال سباقات دبي اليوم

يستضيف مضمار «ميدان» العالمي، اليوم، ثانية أمسيات «كرنفال سباقات دبي» للموسم الجاري، بمشاركة 66 خيلاً، ونخبة من المدربين والفرسان من داخل الدولة، يتنافسون في سبعة أشواط، يبلغ إجمالي جوائزها مليوناً و940 ألف درهم، يتصدرها الشوط الخامس الرئيس «دبي كريك مايل»، فيما تشهد الأمسية أول سباقات الخيول العربية الأصيلة المُصنّفة عبر كأس بني ياس للفئة الثانية.

ويفتتح الحفل بالشوط الأول «بني ياس» للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1400 متر «الفئة الثانية» برعاية «نخيل»، وبجوائز قدرها 300 ألف درهم، ويشارك فيه 13 خيلاً.

ويقام الشوط الثاني «نخلة جبل علي» لمسافة 1400 متر بجوائز 165 ألف درهم بمشاركة ثمانية خيول، يليه الشوط الثالث «بالم سنترال» لمسافة 1600 متر بالجائزة نفسها وبمشاركة 11 خيلاً.

أما الشوط الرابع «ثندر سنو هانديكاب» فتبلغ مسافته 1900 متر وبجوائز 300 ألف درهم، بمشاركة 10 خيول.

ويبرز في الأمسية الشوط الخامس والرئيس «دبي كريك مايل» لمسافة 1600 متر وبجوائز 500 ألف درهم، حيث يشهد مشاركة تسعة خيول في منافسة قوية، ويقام الشوط السادس «دبي آيلاند» لمسافة 1400 متر وبجوائز 300 ألف درهم، تشارك فيه ثمانية خيول، فيما يختتم الحفل بالشوط السابع «نخيل» لمسافة 1600 متر وبجوائز 210 آلاف درهم، بمشاركة سبعة خيول.