حارس شباب الأهلي: ليس من السهل الفوز على خورفكان

أكد حارس مرمى شباب الأهلي، حمد المقبالي، أن الفوز الذي حققه فريقه على خورفكان بهدف من دون رد في الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين كان صعباً ومهماً، نظراً لقوة المنافس على ملعبه وأمام جماهيره.

وقال المقبالي في تصريحات صحافية: «الفوز كان صعباً أمام فريق قوي على أرضه، وليس من السهل الخروج بنتيجة إيجابية حتى ولو كانت التعادل من ملعب خورفكان، إلا بجهود كبيرة من الجميع. أضعنا فرصاً عديدة كانت كفيلة بحسم المباراة مبكراً».

وعن وصوله إلى 7 مباريات بشباك نظيفة من أصل 8 واستقبال هدف واحد فقط هذا الموسم، أوضح المقبالي أن الفضل لا يعود له وحده، بل للتنظيم الدفاعي الجماعي للفريق، وقال: «هذا الإنجاز ثمرة عمل جماعي. كنت أتمنى ألا نستقبل أي هدف حتى الآن، لكن الأهم أننا نواصل التطور. شباب الأهلي يصنع فرصاً كثيرة، وينقصه فقط اللمسة الأخيرة، وسنعالج ذلك في المباريات المقبلة».



من جانبه، أكد لاعب خورفكان، أحمد كشك، أن فريقه قدم مباراة كبيرة رغم الخسارة بهدف نظيف، مشيراً إلى أن الفريق كان جيداً دفاعياً، لكنه لم ينجح في ترجمة الفرص إلى أهداف.

وقال كشك: «قدمنا كل ما لدينا، لكن لم نوفق في التسجيل رغم حصولنا على عدد من الهجمات. نشكر جمهورنا على دعمه الكبير، وسنطوي صفحة هذه المباراة والتفكير في المباريات المقبلة».