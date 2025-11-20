شباب الأهلي يسجل في شباك خورفكان بعد 22 محاولة هجومية

حقق فريق شباب الأهلي فوزاً صعباً على مضيفه خورفكان بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد صقر بن محمد القاسمي ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين.

وانتظر شباب الأهلي حتى الدقيقة 87 ليسجل هدف الفوز عبر غوليرمي بالا، بعد مباراة أهدر فيها الفريق 22 محاولة هجومية، بينها 6 تسديدات بين الخشبات الثلاث، لم يُترجم منها سوى هدف واحد.

وبهذه النتيجة رفع شباب الأهلي رصيده إلى 17 نقطة، فيما تجمّد رصيد خورفكان عند 8 نقاط.

هيمنة شبابية في الشوط الأول

انفرد شباب الأهلي بفرض السيطرة الكاملة على مجريات الشوط الأول، إذ كان الطرف الأكثر هجوماً واستحواذاً بنسبة قاربت 65%، بينما اكتفى خورفكان بالدفاع مع محاولات هجومية محدودة، دون أن ينجح في تسديد أي كرة باتجاه الحارس حمد المقبالي.

في المقابل، سدّد شباب الأهلي 9 كرات نحو مرمى الحارس أحمد حمدان الحوسني، الذي تألق بشكل لافت وتصدى لفرصتين محققتين على الأقل، من أصل هجمات خطيرة متكررة على مرماه.

ورغم التحركات الجيدة للاعب خورفكان طارق تيسودالي، إلا أن محاولاته افتقدت للفعالية بسبب ضعف اللمسة الأخيرة وغياب الدعم من بقية زملائه المنشغلين في التصدي لهجمات شباب الأهلي. واعتمد الفريق الضيف على تحركات كارتابيا وغابرييل بالا، لكن العديد من محاولاتهم توقفت عند صلابة المدافع المغربي أكرم النقاش.

فرص خطرة ضائعة

جاءت أبرز فرص شباب الأهلي في الدقيقة 7 عبر تسديدة رائعة على الطاير من يوري سيزار، لكن الحوسني أبعدها ببراعة، قبل أن يتصدى في الدقيقة 10 لتسديدة أخرى خطرة من كارتابيا.

وتعرّض بالا لرقابة لصيقة أفقدته التركيز في أكثر من محاولة، ومنها تسديدة اصطدمت بمدافع خورفكان في الدقيقة 22.

وفي الدقيقة 29، أهدر رينان دا سيلفا فرصة هدف محقق بعدما سدد الكرة فوق العارضة وهو على بعد مترين فقط من المرمى، قبل أن يعود الحوسني وينقذ مرماه من تسديدة قوية لبالا في الدقيقة 31.

صحوة خورفكان وفرص ضائعة

شهدت الدقيقة 54 أول فرصة حقيقية لخورفكان بعد هجمة قادها أيلتون، لكن لورينسي أضاعها من وضع مريح، قبل أن يهدر أيلتون نفسه فرصة أسهل بعدها بدقيقة واحدة.

وردّ يوري سيزار من الجهة المقابلة بتسديدة مرت بجانب القائم في الدقيقة 66، في فرصة لا تُهدر عادة.

هدف الفوز

وفي الدقيقة 81، دفع مدرب شباب الأهلي باللاعب سلطان عادل لتنشيط الشق الهجومي، قبل أن ينجح غوليرمي بالا في فك شفرة اللقاء بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة 87، باغتت الحوسني وسكنت الشباك مانحة شباب الأهلي فوزاً ثميناً خارج ملعبه.