«الفيكتوري تيم» بطلاً للسباق الأول في جائزة الكويت الكبرى «إكس كات»

توج زورق فيكتوري تيم 7، بقيادة الثنائي سالم العديدي وعيسى آل على، بلقب السباق الأول في جائزة الكويت الكبرى للزوارق السريعة فئة «إكس كات»، في انطلاقة متميزة واصل خلالها الفريق ريادته في صدارة بطولة العالم 2025.

وأنهى زورق فيكتوري تيم 7، السباق الذي أقيم اليوم الخميس، بزمن يبلغ 33,13,65 دقيقة، متقدماً عن زورق فريق الكويت 17، الذي جاء بالمركز الثاني، بفارق 1,06,06 دقيقة، وعن زورق بريطانيا 8، بفارق 1,20,65 دقيقة.

وظهرت جاهزية «الفيكتوري تيم» منذ الصباح، عندما تصدر التدريبات الرسمية الأولى، وحقق أسرع زمن لفة بواقع 2,32 دقيقة، قبل أن ينطلق كرابع افضل زمن من البوابة الثانية بحسب تصنيف مواقع الانطلاقة، إلا أن الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي واصلا الضغط خلال السباق، واستغلا تراجع قارب الشارقة 9، بسبب عطل فني، لينطلقا في صدارة السباق الأول ويحسما الفوز.

وعزز «الفيكتوري تيم» موقعه في صدارة الترتيب العام لبطولة العالم، بعدما رفع رصيده إلى 100 نقطة، مستفيداً من حصوله على 35 نقطة بحلوله بالمركز الأول في السباق الأول، ويليه بالمركز الثاني فريق بريطانيا 82 نقطة، وبالمركز الثالث فريق الكويت 66 نقطة.