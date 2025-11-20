حارس أورغوياني شاب يوقع عقد احتراف مع العين حتى 2030

أعلنت شركة نادي العين لكرة القدم عن توقيع عقد احتراف جديد مع الحارس الأورغوياني الشاب أكسل أمارال يمتد حتى عام 2030، وذلك بعد ستة أشهر فقط من مساهمته في تتويج فريق تحت 18 سنة بلقب الدوري.

وكان كشافو «الزعيم» قد رصدوا الحارس صاحب الإمكانات البدنية اللافتة قبل سنوات، قبل أن ينضم رسمياً إلى صفوف النادي في 2024، حيث يبلغ طوله 191 سنتيمتر ويزن 79 كيلوغرامًا.

ونشر النادي عبر حسابه المخصص للمراحل السنية صور توقيع العقد الذي جرى بحضور المدير الرياضي البرازيلي رودريغو مينديز، في خطوة تعكس ثقة النادي في مستقبل الحارس المولود في 15 نوفمبر 2007، والذي يواصل صعوده المتسارع منذ وصوله إلى الإمارات.

وتبدو مسيرة الحارس الأورغوياني الشاب أكسل أمارال لافتة منذ بدايتها، إذ توّج عام 2021 بطلاً للمناطق الداخلية مع فريق سيرو لارجو تحت 14 عامًا، قبل انتقاله إلى فرق الشباب في ناسيونال (الدرجة الثانية) عام 2022، حيث واصل تطوره ليُحرز لقب أوروغواي مع فئة تحت 16 عامًا في 2023.

وجاء انتقاله إلى العين في 2024 ليشكل محطة تحول إضافية، إذ نجح في مايو الماضي في المساهمة بتتويج فريق تحت 18 سنة بلقب الدوري، قبل أن يتلقى استدعاءً في يونيو الماضي من المنتخب الأورغوياني تحت 18 عامًا للمشاركة في النسخة الجديدة من بطولة كوتيف.

وكان أمارال قد تحدث في تصريحات سابقة لموقع «espndeportes» بنسخته الأورغويانية عن تجربته خارج بلاده، قائلاً إن البداية كانت صعبة بسبب البعد عن العائلة، إلا أنه يعمل باستمرار على التأقلم، مشيرًا إلى وجود لاعبين من جنسيات مختلفة يتواصل معهم بالإنجليزية، فضلًا عن توفر عدد محدود من المتاجر التي تبيع المتة والمنتجات القادمة من الأرجنتين وأوروغواي، ما يساعده على الشعور بالقرب من بيئته الأصلية.



