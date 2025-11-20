نورمحمدوف يدافع عن لقب العالم أمام ألفي ديفيس في دبي»

تستعد دبي لاستضافة ليلة نزال عالمية جديدة، مع عودة سلسلة «الطريق إلى دبي» للفنون القتالية التي تنظمها رابطة المقاتلين المحترفين (PFL)، وذلك يوم السبت 7 فبراير 2026 في «كوكاكولا أرينا»، ضمن ثالث محطة من هذه السلسلة التي باتت جزءاً ثابتاً من المشهد الرياضي في الإمارة.

وتتصدر ليلة النزال مواجهة قوية على لقب بطولة العالم للوزن الخفيف، حيث يدافع البطل عثمان نورمحمدوف عن لقبه في أول دفاع رسمي له، أمام البريطاني ألفي ديفيس، بطل العالم للوزن الخفيف لعام 2025.

وتقام البطولة في إطار التعاون القائم بين مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي ورابطة المقاتلين المحترفين، بما يعزز مكانة دبي مركزاً رئيساً لاستضافة البطولات الكبرى، ووجهة مفضلة لعشاق الفنون القتالية المختلطة على مستوى العالم.

وسيتم فتح باب البيع المسبق للتذاكر اليوم، 19 نوفمبر، بينما يبدأ البيع العام يوم الجمعة 21 نوفمبر عند الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت الإمارات.

ويخوض نورمحمدوف النزال بعد سلسلة من الانتصارات البارزة، أبرزها تفوقه في مواجهتين متتاليتين أمام الإيرلندي بول هيوز عبر عشر جولات كاملة، مقدماً مستوى رفيعاً في أسلوبه القتالي بين الضربات والمصارعة الدفاعية والهجومية، ليؤكد مكانته كأحد أبرز مقاتلي الوزن الخفيف عالمياً.

في المقابل، يدخل ألفي ديفيس المواجهة بثقة كبيرة بعد تتويجه بلقب بطولة العالم للوزن الخفيف 2025، حيث تمكّن من تخطي المرشحين الأبرز في ثلاث مواجهات متتالية ضمن البطولة، محققاً الجائزة المالية البالغة 500 ألف دولار. ويشتهر ديفيس بأسلوبه القائم على الكاراتيه وحركته غير المتوقعة، مع ضربات حاسمة أبرزها الكوع الدوّار الذي أنهى به نزال كلي كولارد.