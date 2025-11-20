النمر لجماهير الشارقة: سنعمل على إعادة الفريق لوضعه الطبيعي في جميع البطولات

أكد مدرب فريق الشارقة، عبد المجيد النمر، أنه يعد جماهير «الملك» بالعمل على إعادة الفريق إلى وضعه الطبيعي في مختلف البطولات، مشيراً إلى أن الفريق يمر حالياً بمرحلة غير جيدة على صعيد النتائج في معظم المسابقات. وشدد على أنه سيولي اهتماماً كبيراً بالجانبَين النفسي والفني خلال الفترة المقبلة.

وأوضح النمر، خلال المؤتمر الصحافي التقديمي لمباراة بني ياس الذي عُقد في مقر النادي، أن الفريق جاهز بشكل جيد للمواجهة المرتقبة يوم غدٍ الجمعة ضمن الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، واصفاً المباراة بالمهمة كونها تأتي بعد فترة توقف طويلة على مستوى الدوري. وأكد أن الفريق ما يزال بعيداً عن فرق المقدمة، لكنه يسعى لتحقيق أفضل مركز ممكن مع تحسن النتائج.

وأضاف: «الشارقة يمتلك عناصر ممتازة في جميع المراكز، ولدينا كذلك بدلاء على مستوى عالٍ. سنعمل خلال الفترة المقبلة على تطبيق أسلوب لعب يناسب إمكانات اللاعبين».

وأشار النمر، الذي تولى قيادة الفريق مؤخراً خلفاً للمدرب الصربي ميلوش بعد إنهاء عقده بالتراضي، إلى أن جدول المباريات سيكون مضغوطاً في الفترة المقبلة، مؤكداً أنه سيعمل على توزيع الجهد بين اللاعبين لتفادي الإرهاق والإصابات.

وتابع: «أشكر رئيس وأعضاء نادي الشارقة على هذه الثقة، وأتمنى أن أكون على قدر الطموح».

وأكد النمر أنه يركز حالياً على مباراة بني ياس، قبل الانتقال للحديث عن بقية المسابقات، مشيراً إلى أن فرصة الفريق ما تزال قائمة في دوري أبطال آسيا للأندية النخبة، وأنه سيعمل على تجهيز اللاعبين للاستحقاقات المقبلة، بما في ذلك مباراة الإياب أمام العين في الدور ربع النهائي من كأس رابطة المحترفين «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» سعياً للتأهل إلى الدور التالي.