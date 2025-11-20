صحف عراقية.. جمهور الإمارات الحدث الأجمل في المباراة

أشادت الصحف العراقية، بسلوك جمهور المنتخب الوطني وتعامله الراقي خلال وبعد المباراة التي جمعت المنتخب العراقي بنظيره الإماراتي، في استاد البصرة الدولي وانتهت بفوز «أسود الرافدين» 2-1 وتأهلهم إلى الملحق العالمي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وسلّطت الصحف العراقية الضوء على الثقافة المميزة التي أظهرها الجمهور الإماراتي من خلال التشجيع المثالي والواعي، وعلى ردود أفعاله الإيجابية بعد نهاية المباراة، مؤكدة أن سعادة الجمهور الإماراتي كانت بالنسبة للعراقيين أهم من أي مكسب آخر، لما يربط الشعبين من علاقات تاريخية متينة.

وأشارت الصحف العراقية إلى أن «الفوز الحقيقي لم يكن فقط بالنتيجة، بل باستضافة البصرة للجمهور الإماراتي، وما شعر به من ترحيب وراحة بين إخوانه العراقيين». كما تناولت مبادرة رفع أكبر علمين عراقي وإماراتي في ملعب جذع النخلة قبل المباراة.

من جانبها، ركزت وكالة الأنباء العراقية (واع) على التفاعل الإيجابي بين الجماهير العراقية والإماراتية بعد المباراة، وعلى الروح الرياضية العالية التي ميّزت المشهد من كلا الطرفين.

وكتب رئيس تحرير صحيفة «إن سبورت» هشام الدلفي مقالًا بعنوان «خطّاره يطلع متونس» وهي أهزوجة عراقية معروفة تشير إلى أن سعادة الضيوف أهم من المناسبة نفسها، وقال إن أهم مكسب تحقق بعد المباراة هو أن الجمهور الإماراتي غادر ملعب جذع النخلة وهو يشعر بالارتياح وحسن الاستقبال، رغم عدم الفوز والتأهل. وأضاف الدلفي أن الكرم العراقي «ليس صدفة بل طبع لم يتغير يومًا»، مشيرًا إلى أن الضيوف الإماراتيين خرجوا وهم «متونسين»، وأن المباراتين بين العراق والإمارات في الذهاب والإياب لم تكونا مجرد منافسة رياضية، بل درسًا فريدًا في الهوية والكرم بين الشعبين.

أما صحيفة الكأس الرياضية فأشادت بالروح الرياضية العالية لدى الجمهور الإماراتي، وسلطت الضوء على طلب اللاعب العراقي أيمن حسين تحية الجمهور الإماراتي في جميع أوقات المباراة، تقديرًا لأخلاقه الرياضية. كما تناولت تصريحات صحافية وإعلامية أثنت على حفاوة الاستقبال في البصرة.

وكتبت صحيفة المورد تحت عنوان «لقطة اليوم» عبارة: «هذه الجماهير التي يستحق أن تقف لها وتحترمها... نعم إنهم أبناء الإمارات، واليوم هو ردُّ الدين لهم».