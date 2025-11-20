«الإمارات للصقور» يشارك في المعرض الدولي للصيد والفروسية «العين 2025»

بتوجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور رئيس اتحاد الإمارات للصقور، ومتابعة الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، نائب رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور نائب رئيس اتحاد الإمارات للصقور، اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للصقور المشاركة في النسخة الأولى من المعرض الدولي للصيد والفروسية – العين 2025، الذي يُقام خلال الفترة من 26 وإلى 30 نوفمبر 2025، في مركز أدنيك العين، تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين.

وتأتي مشاركة اتحاد الإمارات للصقور في هذا الحدث الدولي امتداداً للنجاح المتميز، الذي حققه في مشاركته السابقة بمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية لعام 2024، وما رافقها من مكتسبات نوعية على مختلف الأصعدة، خصوصاً على مستوى الإقبال الجماهيري والزوار من الأفراد والمؤسسات والمنظمات من 68 دولة، وقد حظي جناح الاتحادين الإماراتي والدولي للصقور بإقبال واسع، أتاح للزوار الاطلاع على مسيرة التأسيس، والتجارب الملهمة، ومحطات الإنجاز والفوز في أبرز البطولات المحلية والدولية.

ويستهدف اتحاد الإمارات للصقور من مشاركته هذا العام تسليط الضوء على أبرز الفعاليات والبطولات المدرجة في أجندته الرياضية، والتي شهدت نقلة نوعية وإضافات جوهرية تعكس تطور رياضة الصقور في الدولة.

وأكد الأمين العام للاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور الأمين العام لاتحاد الإمارات للصقور، راشد بن مرخان، أن الاتحاد حريص على أن يكون حضوره ذا تأثير إيجابي في الفعاليات المتخصصة برياضة الصقور، مع ترك بصمة واضحة عقب كل مشاركة.

وأضاف أن المشاركة في هذه الفعاليات تشكل مناسبة مهمة لتحقيق أهداف الاتحاد، من خلال استثمار الفرص المتاحة لتعزيز ارتباط شباب الإمارات وأجيالها الصاعدة بهذه الرياضة العريقة، باعتبارها أحد أبرز رموز الهوية الوطنية، ومظهراً أصيلاً للفخر بالموروث الثقافي والعادات والتقاليد الإماراتية.