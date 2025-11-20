دبي تستهدف زيادة عدد ممارسي الرياضة إلى 2.6 مليون شخص

أعلن مجلس دبي الرياضي عن هدفه رفع عدد الممارسين للرياضة بدبي إلى ثلاثة أضعاف، ليصل إلى 2.6 مليون ممارس دائم للرياضة بحلول عام 2033، وذلك وفق «الخطة الرياضية لدبي 2033»، التي أطلقها سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أخيراً، لرسم ملامح مستقبل القطاع الرياضي في دبي وفق رؤية مستقبلية متكاملة لتكون من أهم الوجهات العالمية في مجال الرياضة، حيث تشكل الرياضة المجتمعية ركيزة أساسية في الخطة الجديدة.

وتضم الخطة، التي يشرف عليها مجلس دبي الرياضي، أربعة محاور رئيسة، تشمل المجتمع، والفعاليات، والأندية، والمواهب، وتتضمن 19 برنامجاً رئيساً و75 مبادرة مختلفة، تهدف إلى بناء منظومة رياضية متكاملة في دبي.

المدينة الأكثر نشاطاً في العالم

وبهذه المناسبة، قال نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، خلفان جمعة بلهول: «تهدف هذه الخطة إلى تعزيز صحة المجتمع وجودة حياة أفراده، وهدفنا أن تكون دبي المدينة الأكثر نشاطاً وتشجيعاً للرياضة في العالم، وسنعمل على زيادة عدد الممارسين للرياضة بدبي إلى ثلاثة أضعاف ليصل إلى 2.6 مليون ممارس دائم للرياضة بحلول عام 2033».

وأضاف: «تشمل الخطة إطلاق ثلاثة برامج مجتمعية رئيسة تهدف إلى تنويع الأنشطة الرياضية المجتمعية لتشمل جميع فئات المجتمع، وتمتد هذه الأنشطة من برامج فردية لكبار المواطنين إلى أنشطة عامة متاحة في الحدائق والمرافق بمختلف المناطق، وصولًا إلى سلسلة سنوية من الفعاليات والبطولات المخصصة لأصحاب الهمم لتعزيز مشاركتهم المجتمعية والرياضية».

وأشار إلى أن الخطة ستركز أيضاً على البطولات النسائية والفعاليات الشبابية والبرامج المدرسية، إضافة إلى تنظيم بطولات رياضية متنوعة لمختلف شرائح المجتمع، بهدف تعزيز النشاط البدني وترسيخ السلوك الإيجابي. وسيتم إطلاق 13 مبادرة مجتمعية رائدة في مقدمتها «ألعاب أحياء دبي»، و«مبادرة الشيخة هند للرياضة النسائية»، لضمان إتاحة الفرصة لكل فرد من أفراد المجتمع لممارسة الرياضة في جميع مناطق دبي.

«ألعاب أحياء دبي»

تعد مبادرة «ألعاب أحياء دبي» إحدى المبادرات المجتمعية الرئيسة في الخطة، وتهدف إلى تعزيز أنماط الحياة الصحية، وبناء العلاقات المجتمعية المحلية، وتنظم المبادرة بطولات في أربع ألعاب رياضية، هي: كرة القدم، وكرة السلة (3×3)، والكرة الطائرة، والريشة الطائرة، ويشارك فيها أكثر من 3800 لاعب ولاعبة ممن تزيد أعمارهم على 18 سنة من مختلف مناطق دبي، ويتنافسون على مدار 16 يوماً.

وتُقام ألعاب أحياء دبي، خلال الفترة من الرابع إلى 19 ديسمبر المقبل، في مواقع عدة موزعة على أنحاء دبي، على أن تُجرى النهائيات، يومَي 17 و19 ديسمبر 2025، في موقع مركزي، سيتم الإعلان عنه لاحقاً.

ويمثل كل فريق المنطقة السكنية التي ينتمي إليها أعضاؤه، حيث تُقام الألعاب في ثماني مناطق، هي: المنطقة الوسطى (جميرا، وزعبيل، ورأس الخور)، والمنطقة الشمالية (بر دبي، وكورنيش ديرة)، ومنطقة ديرة الغربية (ديرة 1)، ومنطقة ديرة الشرقية (ديرة 2)، ومنطقة «دستركت 1» (مدينة محمد بن راشد)، ومنطقة مشرف، والمنطقة الجنوبية (جبل علي، وحصيان، وميناء جبل علي، ومدينة آل مكتوم)، والمنطقة الشرقية (سيح السلم، ووادي الصفا، ومدينة هند، وحتا، والفقع، ومرغم، والعوير).

مبادرة

كما تم إطلاق مبادرة الشيخة هند الرياضية للسيدات، التي تجمع البطولات والفعاليات والحملات الصحية النسائية ضمن برنامج موحد شامل يمتد على مدار العام، وتشمل فعاليات نسائية تستهدف مشاركة أكثر من 200 ألف سيدة خلال عامين، وتبدأ بتنظيم أول بطولة عالمية من نوعها لترايثلون للسيدات، إلى جانب بطولات نسائية أخرى بمشاركة آلاف السيدات من مختلف الجنسيات والأعمار.

الرياضة المدرسية

وتستهدف الخطة رفع عدد المشاركين في الأنشطة المدرسية إلى 70 ألف مشارك سنوياً، بزيادة 3.5 أضعاف، من خلال توسيع برنامج الألعاب المدرسية ليشمل 26 رياضة، تقام منافساتها على مدار 107 أيام، ما يتوقع أن يرفع عدد المشاركين إلى 25 ألفاً في منافسات محددة ضمن هذا الإطار.

برامج متنوعة

كما تشمل الخطة إنشاء مراكز شباب مجتمعية، تقدم برامج رياضية متنوعة على مدار العام، وإطلاق سلسلة أنشطة سنوية متعددة لأصحاب الهمم، وتنظيم مسابقات للمجتمعات العمالية في 10 مواقع تضم 12 رياضة مختلفة.

وتؤكد الخطة على تعزيز الابتكار في التخطيط العمراني الرياضي عبر دمج المرافق الرياضية في المجتمعات الجديدة، وتحديث المناطق القديمة، لضمان وصول شامل وعادل للبنية التحتية الرياضية، وتأتي هذه الجهود بالتنسيق مع بلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، لضمان دمج المرافق الرياضية في مشاريع التنمية الحضرية.