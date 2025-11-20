حمدان بن محمد ينعى أسامة الشعفار

نعى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ببالغ الحزن والأسى، أسامة أحمد الشعفار، مقدماً خالص العزاء والمواساة إلى عائلة الشعفار في مصابهم الجلل.

وقال سموه، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «نتقدّم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى عائلة الشعفار الكرام في رحيل أسامة أحمد الشعفار، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون».

وتوفي عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الرئيس السابق لاتحاد الإمارات للدراجات، أسامة أحمد الشعفار، أمس، إثر تعرّضه لحادث خارج الدولة.

وتولى الشعفار رئاسة اتحاد الإمارات للدراجات لثماني سنوات، شهدت خلالها اللعبة تطوراً كبيراً على مستوى النتائج، والاستضافة وتنمية المواهب، قبل أن يواصل مسيرته القارية رئيساً للاتحاد الآسيوي للدراجات، ويصبح أحد أبرز الوجوه القيادية المؤثرة في رياضة الدراجات على المستويين الإقليمي والدولي.