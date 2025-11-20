خورفكان يستقبل شباب الأهلي في مواجهة واعدة هجومياً

تنطلق الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم اليوم، فيما لاتزال آثار خروج المنتخب الوطني من تصفيات كأس العالم تلقي بظلالها على الشارع الرياضي، بعد أن أهدر «الأبيض» فرصة ثمينة أمام قطر، قبل أن يتكرر السيناريو ذاته أمام العراق، أول من أمس.

وتُقام مباراة واحدة في افتتاح الجولة، حيث يستقبل خورفكان ضيفه شباب الأهلي عند الساعة 19:30 على استاد صقر بن محمد القاسمي، في مواجهة تقام مبكراً لإتاحة الوقت أمام «فرسان دبي» للاستعداد والسفر إلى قطر، لملاقاة الغرافة يوم الاثنين المقبل ضمن دوري أبطال آسيا النخبة.

وتحمل مباريات خورفكان على ملعبه طابعاً هجومياً واضحاً، إذ لم تنتهِ آخر 40 مباراة خاضها في الدوري بالتعادل السلبي، وشهدت هذه المواجهات تسجيل 138 هدفاً بمعدل 3.5 أهداف في المباراة الواحدة، أحرز خورفكان منها 65 هدفاً واستقبل 73.

وتميل الكفة في لقاء اليوم بشكل واضح للضيوف، إذ لم يخسروا في 12 مباراة جمعتهم بخورفكان، وحققوا 10 انتصارات وتعادلين، كما يُعد خورفكان أحد ستة فرق لم تتمكن من الفوز على شباب الأهلي في المسابقة.

ورغم أن شباب الأهلي يُعد أكثر الفرق تسديداً في الدوري هذا الموسم (104 تسديدات)، فإنه لم يسجل سوى ستة أهداف فقط، مقارنة بـ20 هدفاً سجّلها في أول سبع جولات من الموسم الماضي.

وخسر «فرسان دبي» مرة واحدة فقط في آخر 17 مباراة خاضها خارج ملعبه في دوري المحترفين (10 انتصارات وستة تعادلات)، وكانت الخسارة أمام الوصل 1-2، في مايو الماضي، كما حافظ على نظافة شباكه خارج أرضه في آخر ثلاث مباريات، علماً بأنه لم يخرج في أربع مباريات متتالية بشباك نظيفة خارج ملعبه إلا مرة واحدة بين يناير ومارس 2017.

وفي المجمل سجل شباب الأهلي 31 هدفاً في مرمى خورفكان مقابل 12 هدفاً للأخير في تاريخ مبارياتهما بدوري المحترفين، ويتصدر مؤنس دبور ويوسف جابر قائمة هدافي مواجهات الفريقين بدوري المحترفين برصيد ثلاثة أهداف لكل منهما، بينما يملك كل من يوري سيزار وكارتابيا هدفين.