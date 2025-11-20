رياضيون: مشكلة المنتخب فنية وعلى رأسها المدرب كوزمين

أكد رياضيون أن أسباب عدم تأهل المنتخب إلى كأس العالم 2026، تتمحور حول الأمور الفنية التي يتحمّلها بشكل مباشر المدرب الروماني، أولاريو كوزمين، من حيث الأخطاء الدفاعية القاتلة والمتكررة، وغياب البصمة الفنية، إضافة إلى غياب المهاجم القادر على ترجمة الفرص إلى أهداف، وذلك عقب خسارة المنتخب، أول من أمس، أمام نظيره العراقي بهدفين مقابل هدف، في مباراة الإياب التي أقيمت على استاد البصرة الدولي، ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.

وأشاروا إلى أنه على الرغم من أن المنتخب قدّم واحدة من أفضل مبارياته أمام العراق، فإنه لم ينجح في ترجمة الأداء إلى نتيجة إيجابية، محمّلين مسؤولية الإخفاق والمشكلات الفنية لكوزمين، على حد تعبيرهم.

وقال الرياضيون لـ«الإمارات اليوم» إن «مشكلة المنتخب فنية بالدرجة الأولى»، موضحين أنه على الرغم من امتلاك المنتخب نخبة من أبرز لاعبي الدوري الإماراتي، فإن المدرب أخفق في إيجاد التوليفة المناسبة، ولم يستقر على تشكيلة ثابتة منذ توليه المهمة، ما أسهم في ضياع فرصة التأهل للمونديال.

وأوضحوا أن كوزمين لم ينجح في معالجة الثغرات الدفاعية المتكررة، خصوصاً تلك التي ارتكبها لاعب خط الوسط، يحيى نادر، بعدما وقع في خطأين مؤثرين تسببا في خسارة المنتخب، الأول بتسجيله هدفاً عكسياً في مرماه، والثاني بتسببه في ركلة الجزاء التي سجل منها العراق هدف الفوز.

تكرار الأخطاء

من جهته، أكد المحلل الفني، الدكتور أحمد العوضي، أن خروج المنتخب من سباق التأهل وقع فعلياً منذ فقدانه فرصة التأهل المباشر من مرحلة المجموعات، وأضاف أن المنتخب حصل على فرصة ذهبية خلال لقائه الأخير مع قطر، لكنه أهدرها، قبل أن يهدر أيضاً فرصة جديدة عبر الملحق الآسيوي.

وقال العوضي رداً على سؤال حول أسباب الإخفاق: «أحد أسباب الخروج غياب اللاعبين أصحاب الخبرة، وتكرار الأخطاء الدفاعية، وعدم الثبات على تشكيلة واضحة في الخط الخلفي. لدينا عناصر جيدة، لكن إدارة بعض المباريات لم تكن موفّقة، كما غاب عن المدرب جانب الجرأة في مواجهات عدة».

وأضاف: «ما مضى انتهى، ويجب الآن تحديد عناصر القوة والضعف والفرص المتاحة والعمل عليها». وعند سؤاله عمّن يتحمل المسؤولية، أكد العوضي أن «المنظومة بأكملها تتحمل مسؤولية ما حدث، وعلى رأسها المدرب».

مشكلة فنية

بدوره، قال اللاعب المونديالي السابق، علي ثاني، إن «المشكلة كانت واضحة منذ البداية، فالمنتخب يفتقر إلى قيادة فنية تواكب طموحات كرة الإمارات»، وأضاف أنه كان من الصعب أن يصل المنتخب إلى أبعد مما وصل إليه، واصفاً المشكلة بأنها «فنية بحتة»، نظراً إلى إخفاق المدرب في توظيف اللاعبين التوظيف الصحيح، على الرغم من امتلاكه مجموعة من أفضل المهاجمين في الدوري.

وأكد علي ثاني أن ما حدث يُمثّل «خيبة أمل كبيرة»، داعياً اتحاد الكرة إلى مراجعة الوضع وتصحيح المسار.

شغف الفوز

من جانبه، قال الحكم الدولي السابق، عبدالله العاجل، إن المنتخب أهدر منذ بداية مشوار التصفيات فرصة التأهل المباشر، على الرغم من أنها كانت الأسهل، موضحاً أن الأخطاء الدفاعية المتكررة كانت وراء الخسارة أمام العراق، الذي لا يتفوق على المنتخب من ناحية الإمكانات الفنية.

وأشار إلى أن شباك المنتخب استقبلت هدفين بالسيناريو نفسه الذي تكرّر أمام قطر في المباراة السابقة، لافتاً إلى أن «الأبيض» بدأ المباراة أمام العراق بشكل جيد خلال أول ربع ساعة، لكنه فقد بعدها الروح القتالية وشغف الفوز في مباراة كانت مصيرية.

وشدّد العاجل على أهمية الانضباط داخل الملعب وخارجه، وضرورة تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، مطالباً لاعبي المنتخب بمراجعة أنفسهم.