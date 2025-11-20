العراق يترقّب القرعة لتحديد محطته الأخيرة إلى المونديال

يترقب العراق، اليوم، في زيورخ قرعة الملحق العالمي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، كي يتعرّف إلى هوية منافسه المحتمل في النهائي المؤهل مباشرة إلى المونديال، الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، الصيف المقبل.

ويقضي نظام الملحق بتأهل المنتخبين الأعلى تصنيفاً إلى النهائي مباشرة، بينما تلعب المنتخبات الأربعة الأخرى الأقل تصنيفاً الدور نصف النهائي.

وتأهل العراق إلى النهائي مباشرة برفقة جمهورية الكونغو الديمقراطية، إذ من المرتقب أن يكونا الأعلى تصنيفاً، وفق التصنيف الجديد للاتحاد الدولي (فيفا).

وفي المقابل، تخوض المنتخبات الأربعة المتبقية (بوليفيا عن أميركا الجنوبية، وكاليدونيا الجديدة عن أوقيانوسيا، وجامايكا وسورينام عن كونكاكاف)، الدور نصف النهائي.

ويُقام الملحق خلال نافذة التوقف الدولي المقبلة، أواخر مارس، في المكسيك إحدى الدول الثلاث المستضيفة لكأس العالم.

وبلغ العراق الملحق العالمي بعد فوزه في نهائي الملحق الآسيوي على الإمارات 3-2 بمجموع المباراتين، بعد احتلاله وصافة المجموعة الثانية في الدور الرابع خلف السعودية بفارق الأهداف.

ويأمل «أسود الرافدين» العودة إلى العرس المونديالي، منذ مشاركته الأولى والأخيرة بنسخة عام 1986 في المكسيك.