تذاكر «كأس دبي العالمي 2026» تبدأ من 40 درهماً

أعلن نادي دبي لسباق الخيل، بدء بيع تذاكر النسخة الثلاثين من أمسية كأس دبي العالمي، التي تبلغ مجموع جوائزها 30.5 مليون دولار، وتعد واحدة من أهم الأحداث الرياضية في العالم. ستقام البطولة في 28 مارس المقبل على مضمار ميدان العالمي.

وأوضح النادي في بيان صحافي أن مجموعة واسعة من التذاكر متوفرة بأسعار مختلفة، تبدأ من 40 درهماً عند الشراء عبر الموقع الرسمي، ما يتيح الوصول إلى المناطق العامة الفسيحة والاستمتاع بالعروض الحية.

وأشار النادي إلى أن الحجز المبكر يتيح الاستفادة من عروض حصرية وأسعار خصوصاً حتى نفاد التذاكر في 31 ديسمبر 2025، حيث يبدأ سعر تذاكر منطقة «أبرون فيوز» النابضة بالحياة من 295 درهماً (السعر الأصلي 450 درهماً).