5 نقاط فنية وراء خسارة «سلة الشارقة» أمام الكويت في «سوبر غرب آسيا»

أودت خمسة عوامل فنية بفريق كرة السلة بنادي الشارقة، في تكبده خسارة ثقيلة أمام مضيفه وبطل الأندية العربية، الكويت الكويتي، بنتيجة 115-81، في مباراة جمعتهما أمس على صالة الشيخ سعد العبدالله الرياضية، ضمن ختام مرحلة ذهاب المجموعة الثانية في دوري «سوبر غرب آسيا» عن المنطقة الخليجية.

وجاءت أبرز أسباب تفوق الكويت سرعة الهجوم الخاطف، والاستفادة من «الفرصة الثانية» للكرات المرتدة عن السلة، إلى جانب تفوق نسب التسجيل، والمحترفين، وأداء لاعبي الدكة. وأسهمت هذه العوامل مجتمعة في تحويل تأخر الكويت في نهاية الربع الأول (18-19) إلى تفوق مطلق في بقية فترات المباراة (39-19 و34-21 و24-22)، ما مكّنهم من الخروج بانتصار واسع.

واعتلى الكويت، المتوج مطلع الشهر الجاري بطلاً للأندية العربية بدبي، صدارة فرق المجموعة برصيد 5 نقاط، متفوقاً على العلا السعودي بفارق المواجهة المباشرة، بعد تغلبه عليه في الجولة الماضية 113-108. بينما بقي الشارقة في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، متشاركاً الرصيد ذاته مع العربي القطري، مع أفضلية في المواجهات المباشرة بعد تغلبه على العربي 91-89.

«الإمارات اليوم» ترصد العوامل الخمسة التي منحت الكويت التفوق، وأسهمت في خسارة الشارقة:

الهجوم الخاطف

اعتمد الفريق الكويتي على الهجوم الخاطف وسرعة انتقال لاعبيه من الدفاع للهجوم بعد قطع الكرات، ما مكّنهم من تسجيل 25 نقطة منها 9 نقاط من الرميات الثلاثية، مقارنة بـ7 نقاط فقط استفاد منها الشارقة من هجماته الخاطفة، منها نقطة واحدة من الرميات الثلاثية.

الفرصة الثانية

استفاد لاعبو الكويت من التفوق تحت سلة الشارقة للحصول على «الفرصة الثانية» والتسجيل من الكرات المرتدة، حيث سجلوا 32 نقطة من 16 محاولة، بينما اكتفى لاعبو الشارقة بتسجيل 14 نقطة فقط من 7 فرص مماثلة.

نسب التسجيل

تقاربت نسب النجاح في الرميات الثنائية بين الفريقين، 57.8% للكويت و55.1% للشارقة، لكن تفوّق الكويت كان واضحاً في الرميات الثلاثية بنسبة نجاح قاربت 40%، مقابل ضعف واضح للشارقة بنسبة 16.7%.

تفوق المحترفين

كان للمحترفين الثلاثة في صفوف الكويت، الفرنسي جوفري لوفرنييه والأميركيان تشارلي مور وجمال جونز، دور حاسم، بتسجيلهم مجتمعين 81 نقطة من أصل 115. مقابل ذلك، سجل محترفَا الشارقة، الأميركي غلين روبنسون والدولي البريطاني كافيل ويليامز، 50 نقطة فقط.

دور لاعبي الدكة

ساهم لاعبو دكة الكويت، المستفيدون من خبراتهم السابقة في بطولة الأندية العربية، في توزيع الجهد البدني للاعبين الأساسيين، وساهموا بتسجيل 14 نقطة، في حين افتقرت دكة الشارقة لتقديم دعم مماثل خلال أوقات المباراة الحرجة.