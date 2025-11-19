كوزمين : المنتخب لعب "مباراة العمر" أمام العراق.. لكن كل شيء انهار

قال مدرب منتخب الإمارات لكرة القدم الروماني أولاريو كوزمين إنه يعمل تحت ضغوط كبيرة وذلك في أعقاب الخسارة التي تعرض لها المنتخب أمام العراق أمس بهدفين مقابل هدف في لقاء الإياب ضمن الملحق الآسيوي في الدور الإقصائي المؤهل إلى كأس العالم 2026 ، وتبدد حلم التأهل إلى المونديال، واصفا هذه المباراة بأنها أفضل مباراة خاضها المنتخب لكن كل شيء انهار وأن هناك بعض الأحداث التي قلبت كل شيء ، مشددا على أنه لايريد إيجاد المبررات لما حدث، مؤكدا في ذات الوقت أنه وجد كل الدعم اللازم لقيادة المنتخب.

وقال كوزمين الذي بدأ حزينا في تصريحات لـ" قناة أبوظبي الرياضية " حاولت إحداث تغيير في المنتخب لكن هناك أمور وأسباب لا يمكنني التحدث عنها في هذا اللقاء ".

وردا علي سؤال عما إذا كان المنتخب الأول سيشارك في كأس العرب المقرر في الدوحة الشهر المقبل قال كوزمين " لا أعرف وقد سألني أحدهم إن كنا سنلعب بمنتخب تحت 23 عاما".

وعاد كوزمين مجددا وقال: " بالنسبة لي فإنني أفضل أن نلعب في كأس العرب بالمنتخب الأول".

وأشار كوزمين إلى أنه يشعر لأول مرة بأن كل الجهات سواء كان اتحاد الكرة أو الإعلام والجمهور وكل المنظومة وقفت ودعمت المنتخب من أجل التأهل إلى كأس العالم.

وشدد مدرب المنتخب على أنه جاء بقلب مفتوح للعمل مع منتخب الإمارات ، مؤكدا أن بإمكانهم تقديم المزيد لكن هذا الأمر يتطلب إمتلاك الروح القتالية في الملعب.

وتابع " كان من الممكن بالنسبة لنا التحكم في هذه المباراة وجميع المباريات الماضية للمنتخب لو لا الأخطاء القاتلة ومن بينها الخطأ الذي حدث في مباراة العراق وسجل منه العراق الهدف الثاني من ركلة جزاء وكان سببا في خروج المنتخب من التأهل إلى كأس العالم".

وأكد مدرب المنتخب أن هذه تعد أول مرة يلعب فيها المنتخب بشكل أفضل عن المباريات الأخرى.

وبشان التغييرات المستمرة في تشكيلة المنتخب أكد كوزمين أنه يقوم بإحداث تغيير في التشكيلة لانه بحاجة إلى يلعب بطرق مختلفة، مشيرين إلى أن هناك لاعبين غير قادرين على خوض مباراتين متتاليتين.

وأثنى كوزمين على لاعبي المنتخب ، مؤكدا أنه بإمكانهم التأهل إلى كأس العالم معه أو مع مدرب غيره .