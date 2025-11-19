يعقوب الحمادي: قرار احتساب ركلة الجزاء صحيح 100%

اعتبر الحكم الدولي الإماراتي السابق، يعقوب الحمادي، أن قرارات الحكم الياباني، يوسوكي أراكي، في مباراة الإمارات والعراق، التي انتهت بفوز أسود الرافدين 2-1، كان لها تأثير كبير ومباشر في نتيجة اللقاء، مؤكداً أن بعض الأخطاء التحكيمية أثّرت في المنتخب الإماراتي بشكل واضح، خصوصاً في الشوط الأول.

وقال الحمادي لـ«الإمارات اليوم»: «المباراة كانت صعبة للغاية، و(الأبيض) قدّم أداء جيداً، ونجح في فرض أسلوبه في معظم فترات اللقاء، لكن الملاحظ بشكل واضح هو وجود تدخلات خطرة من بعض لاعبي المنتخب العراقي، وعلى رأسهم حسين علي، في الدقيقتين 34 و37، إذ قام اللاعب بتدخلات متهورة ويستحق على إثرها البطاقة الصفراء الثانية ومن ثم الطرد، وبالتالي كان يجب طرده من المباراة، لكن الحكم اكتفى بمنحه بطاقة واحدة فقط، وهذا القرار أثّر مباشرة في (الأبيض)، لأنه لو طُرد اللاعب لكان منح المنتخب الإماراتي الأفضلية العددية لأكثر من 53 دقيقة، وهذا كان سيغير مجريات المباراة بالكامل بلاشك».

وأضاف الحمادي: «أريد أن أشيد بمساعد الحكم الأول الذي أدى دوره بشكل احترافي ومؤثر، فقد كان دقيقاً في قراراته، ومن بينها الهدف الأول الذي سجله كايو لوكاس والذي لم يكن فيه أي شبهة تسلل، كما قام بإلغاء هدف آخر للاعب نفسه، بسبب تسلل واضح، وهذا ما يفرض احترام قراراته الفنية في اللقاءات المهمة».

وتطرق الحمادي إلى ضربة الجزاء التي احتُسبت ضد المنتخب الإماراتي، وقال: «قرار احتساب ركلة الجزاء كان صحيحاً 100% بعد تدخل تقنية الفيديو، إذ لم تكن يد اللاعب يحيى نادر في وضعيتها الطبيعية، ومنع الكرة من المرور نحو المرمى، والقرار كان عادلاً ولم يكن فيه أي اجتهاد خطأ من الحكم، بل هو تطبيق سليم للقوانين».