جلال حسن: مباراتنا مع الإمارات كانت صعبة

أكد حارس مرمى المنتخب العراقي، جلال حسن، أن مواجهة «الأبيض» الإماراتي كانت صعبة للغاية، مشيداً بالأداء المميز للمنتخب الإماراتي مقارنة بمباراة الذهاب.

وقال جلال الذي احتفل بمباراته الـ100: «كانت المباراة صعبة للغاية على المنتخب العراقي، خصوصاً أن منتخب الإمارات قدّم أداء أفضل بكثير مقارنة بمباراة الذهاب، ومع ذلك استطعنا - بفضل دعم جماهيرنا التي حضرت في استاد النخلة - أن نحقق الفوز في اللحظات الحاسمة»، وأضاف: «نَعِد جماهيرنا بأننا سنسعى بكل قوة لأن نكون من بين المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم، على الرغم من صعوبة المهمة التي تنتظرنا في الملحق العالمي، ونحن نثق كثيراً بقدرات فريقنا على تحقيق حلم الشعب العراقي والوصول إلى المونديال».