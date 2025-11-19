«أهلاً بعيال زايد» تُزيّن مدرجات استاد البصرة

حظي الجمهور الإماراتي الذي كان، أمس، في استاد مدينة البصرة لحضور مباراة المنتخب مع العراق، ضمن إياب الملحق الآسيوي في الدور الإقصائي المؤهل إلى كأس العالم 2026، باستقبال لافت وحفاوة كبيرة من الجماهير العراقية التي ملأت المدرجات بكثافة.

وتزين استاد البصرة بالعديد من اللافتات الترحيبية بالجمهور الإماراتي، من بينها لافتات حملت عبارة «أهلاً بعيال زايد»، مرفقة برمز يعبّر عن تشابك الأيدي بين الشعبين، في دلالة على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين.

كما وجد الجمهور الإماراتي في المدرجات عبارات ترحيبية كثيرة، من بينها «العراق يحب الإمارات.. هلا بصقور زايد».

كما شكّل الحضور الجماهيري الإماراتي لوحة مميزة في المدرجات، من خلال الأعلام والشالات واللافتات التشجيعية.

وقدّم اتحاد الإمارات لكرة القدم تسهيلات كبيرة لجماهير المنتخب، إذ وفّر ثماني طائرات مجانية لنقل المشجعين إلى العراق.

من جهتهم، حرص مسؤولون في رابطة مشجعي منتخب الإمارات الذين وصلوا مبكراً إلى البصرة، على توزيع الشالات والأعلام على الجماهير في المدرجات لتحفيز اللاعبين وتشجيع المنتخب.

وشهد استاد البصرة حضوراً لافتاً لجماهير «الأبيض»، في مشهد عكس روح الأخوة بين الشعبين. وعلى الرغم من أهمية المباراة للمنتخبين، فإن الأجواء بدت أقرب إلى احتفالية من جانب الجمهور العراقي ترحيباً بالجماهير الإماراتية.

ووجّه رئيس رابطة مشجعي منتخب الإمارات، فهد المنصوري، شكره لاتحاد الكرة على التسهيلات التي أتاحت حضوراً جماهيرياً قوياً في المدرجات.

بدوره، وصف المشجع فهد السليطي الحفاوة الكبيرة التي استقبل بها الجمهور العراقي نظيره الإماراتي بأنها «أكثر من رائعة»، مؤكداً أن ذلك يعبر عن عمق ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين. وأشار إلى أن الإخاء والمحبة والروح الرياضية كانت هي السائدة على الرغم من حساسية المواجهة التي انتهت بفوز العراق 2-1 وتأهله إلى الملحق العالمي.

وقال السليطي لـ«الإمارات اليوم»: «مشهد جميل ورائع تزين به استاد البصرة، من خلال المعاملة المميزة والحفاوة الكبيرة التي وجدها جمهور الإمارات منذ وصوله إلى العراق لمساندة المنتخب».