سورية تكتسح باكستان بخماسية في تصفيات كأس آسيا

حققت سورية فوزاً كبيراً (5 - صفر) على مضيفتها باكستان، في الجولة الخامسة في الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا لكرة القدم 2027، في السعودية.

وكان فريق المدرب الإسباني خوسيه لانا قد حسم تأهل المنتخب السوري إلى نهائيات البطولة، في الجولة الماضية، بعد فوزه 3-صفر على ميانمار.

وعززت سورية صدارتها للمجموعة الخامسة بوصولها إلى 15 نقطة من خمس مباريات، بينما توقف رصيد باكستان عند نقطتين، بعد فشلها في تحقيق أي فوز في المجموعة.

وسجل أهداف المنتخب السوري محمد الحلاق (هدفان)، وياسين سامية (هدفان)، وعلاء الدين الدالي.