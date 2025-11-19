«مايسترو» سلة شباب الأهلي يعزف لحن الفوز في «جزء من الثانية»

أظهر المحترف الأميركي في صفوف شباب الأهلي، ديشنوندر واشنطن، أعصاباً فولاذية حين سجّل تسديدة ثلاثية ناجحة في آخر 0.8 ثانية، قادت فريقه إلى انتزاع انتصار صعب خارج الديار على مضيفه كاظمة الكويتي بنتيجة (68-65)، أول من أمس، لحساب الجولة الثالثة والختامية من مرحلة ذهاب منافسات المجموعة الأولى لدوري (سوبر غرب آسيا) عن المنطقة الخليجية.

وقال واشنطن عن تسديدته الأخيرة في تصريحات صحافية: «إنها مجرد تسديدة أتمرّن عليها دائماً، وصادف أنني سجلتها في المباراة، وأشكر زملائي على الثقة التي يمنحونني إياها».

بدوره، قال مدرب شباب الأهلي، الصربي ميودراغ بيريسيتش: «ركزنا خلال الثواني الأخيرة على منح الكرة لواشنطن وتركه يقرر، إذ سدد في المحاولة الأولى، إلا أن الكرة ارتدت من السلة، لينجح لاعبنا حامد عبداللطيف في المتابعة والتقاطها، ثم إعادة تمريرها إلى واشنطن الذي كان أمامه ثلاث أو أربع ثوانٍ للتسجيل مجدداً، ونجح في ذلك بالفعل».

وأثبت نجم شباب الأهلي، واشنطن، للمباراة الثالثة على التوالي، جدارته بلقب «مايسترو الثلاثية المزدوجة»، إلى جانب لقب أفضل لاعب في المباراة، بعد أن سجل في سلة كاظمة 18 نقطة، وقدّم 14 تمريرة حاسمة لزملائه، وجمع سبع متابعات، مؤكداً حجم الثقة التي يوليها له زملاؤه، خصوصاً في الأوقات الحاسمة، وقد منحت تسديدته الثلاثية، رغم الضغط الدفاعي، فريقه التقدم بعد كسر التعادل (65-65)، قبل أن يتألق دفاعياً بالتصدي لمحاولة الرمية الأخيرة للاعب كاظمة، الأميركي فيليب غرين، ليضمن «فرسان دبي» انتصارهم الصعب.

وأنهى شباب الأهلي مرحلة ذهاب دور المجموعات شريكاً في صدارة ترتيب المجموعة مع اتحاد جدة السعودي برصيد خمس نقاط لكل منهما، بفارق نقطة عن كاظمة الكويتي والمحرق البحريني، اللذين تشاركا المركز الثالث برصيد أربع نقاط، خصوصاً أن المحرق افتتح الجولة بتحقيق مفاجأة الفوز الأول عقب تغلبه على اتحاد جدة بنتيجة (84-79).

وجاءت المباراة متقاربة المستوى؛ إذ تقدم شباب الأهلي في الربع الأول (19-18)، قبل أن يعود كاظمة وينهي الشوط الأول متقدماً بفارق نقطة (33-32) بعد تفوقه في الربع الثاني (15-13).

ومع انطلاق الشوط الثاني، تمكن شباب الأهلي من خلق فارق مريح بفوزه في الربع الثالث (18-9)، إلا أن فاعلية الثنائي الأميركي لكاظمة، غرين وغوغوان جونسون، خصوصاً عبر الرميات الثلاثية، منحت فريقهما الأفضلية في الربع الرابع (23-18)، لكنها لم تكن كافية لعودة الفريق الكويتي بنتيجة المباراة.