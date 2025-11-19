9 حقائق وأرقام لافتة قبل انطلاق الجولة الثامنة من دوري المحترفين   

تتجه الأنظار، بدءاً من الغد، إلى الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، التي تُقام على مدار ثلاثة أيام، وتشهد مواجهات نارية يتصدرها «ديربي أبوظبي» بين العين المتصدر وضيفه الجزيرة، فيما يخوض الوحدة (الوصيف) مواجهة محفوفة بالمخاطر في ضيافة دبا، وتستعرض «الإمارات اليوم» أبرز الإحصاءات والأرقام اللافتة قبل صافرة بداية الجولة.

3 حافظ شباب الأهلي على نظافة شباكه في آخر ثلاث مباريات خارج أرضه بدوري أدنوك للمحترفين، وفي حال استطاع الخروج بشباك نظيفة في مواجهة خورفكان خلال الجولة الثامنة فسيعادل بذلك رقمه القياسي البالغ أربع مباريات والذي كان قد حققه بين يناير ومارس 2017.

5 قبل مباراته أمام الظفرة في الجولة الثامنة، خسر فريق النصر خمس مواجهات في آخر تسع مباريات خاضها على أرضه بدوري أدنوك للمحترفين، وهو مقدار ما كان قد خسره في 28 مباراة على أرضه قبل ذلك بالمسابقة (17 فوزاً – وستة تعادلات – وخمس خسائر).

6 يعد خورفكان واحداً من ستة فرق لم يخسر أمامها شباب الأهلي مُطلقاً في دوري المحترفين إلى جانب كلباء وحتا والعروبة والبطائح ودبا الحصن، علماً بأنه خاض 12 مواجهة أمام خورفكان وحقق 10 انتصارات وتعادلا في مواجهتين.

13 سجّل مهاجم فريق العين، التوغولي لابا كودجو، 14 هدفاً في مرمى الجزيرة بدوري المحترفين، من بينها 13 من آخر 20 هدفاً أحرزها «الزعيم» في شباك «فخر أبوظبي»، وفي حال سجل في الجولة الحالية أمام الجزيرة سيفضّ شراكة هداف المواجهات الذي يتربع عليه بالتساوي مع علي مبخوت، إذ لكل منهما 14 هدفاً.

14 ساهم لاعب فريق الوصل، فابيو ليما، في 14 هدفاً خلال 16 مباراة أمام عجمان في دوري المحترفين (تسعة أهداف وخمس تمريرات حاسمة)، علماً بأن مهاجم «البركان»، وليد أزارو، ساهم بخمسة أهداف خلال سبع مباريات أمام الوصل في دوري المحترفين (ثلاثة أهداف وتمريرتان حاسمتان).

27 لم يخسر الوحدة في آخر 27 مباراة بكل المسابقات (فاز 17 – تعادل 10)، علماً أنه لم يخسر كذلك في 12 مواجهة أمام منافسه في الجولة الحالية فريق دبا بدوري المحترفين، إذ حقق 10 انتصارات وتعادل في مباراتين، كما أن «العنابي» لم يخسر في آخر 10 مباريات خارج أرضه بدوري أدنوك للمحترفين (فاز سبع مرات – وتعادل ثلاثاً).

40 غابت نتيجة التعادل السلبي في آخر 40 مباراة خاضها خورفكان على أرضه بدوري أدنوك للمحترفين، كما شهدت هذه المباريات تسجيل 138 هدفاً بمعدّل 3.5 أهداف لكل مباراة (سجّل خورفكان 65 هدفاً واستقبل 73 هدفاً) خلال هذه المباريات، وهو ما يرفع من حرارة المواجهة التي سيستقبل فيها ضيفه شباب الأهلي.

42 على الرغم من أن بداية مشوار حارس مرمى فريق العين، الدولي خالد عيسى، كانت مع الجزيرة قبل الانتقال إلى صفوف «الزعيم»، إلا أنه استقبل أكبر عددٍ من الأهداف أمامهم في دوري المحترفين إذ اهتزت شباكه بـ(42 هدفاً).

63 سجّل الشارقة 63 هدفاً في مرمى منافسه في الجولة الحالية فريق بني ياس خلال دوري المحترفين، وهي أكبر حصيلة من الأهداف يحرزها «الملك» في فريق واحد، علماً بأنه قد سجل في مرمى عجمان 50، والنصر 45، والوصل 44، والعين 39.