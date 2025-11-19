المنصوري: سعيد بثقة باولو سوزا.. وطموحي تمثيل منتخب الإمارات

أعرب لاعب شباب الأهلي الصاعد، محمد جمعة المنصوري (19 عاماً)، عن سعادته الكبيرة بثقة مدرب الفريق، البرتغالي باولو سوزا، مؤكداً أن هذه الثقة تمثل دافعاً أساسياً له في بداية مسيرته مع الفريق الأول، مشيراً إلى أن هدفه الأكبر هو تمثيل منتخب الإمارات خلال السنوات المقبلة.

وقال محمد المنصوري لـ«الإمارات اليوم»: «سعيد جداً بثقة المدرب، وأعمل كل يوم لأثبت أنني قادر على أن أكون عند حسن الظن».

وأضاف المنصوري أن وجوده في فريق يضم أسماء كبيرة ليس أمراً سهلاً، لكنه يرى أن الفرصة ستأتي مع الوقت المناسب، وأوضح: «فرصة التواجد بشكل أكبر مع فريق شباب الأهلي ستأتي تدريجياً، الإصابة أبعدتني قليلاً، وسأقاتل من أجل استغلال الفرصة التي منحني إياها المدرب».

وأشار اللاعب إلى أن أهم ما تلقّاه من نصائح من المدرب، باولو سوزا، هو الانضباط والتركيز في التدريبات والمباريات، معتبراً أن هذه العوامل ستكون المفتاح الحقيقي لنجاح مسيرته: «المدرب دائما يتحدث معي عن الانضباط أولاً، والتركيز في كل تفاصيل التدريب والمباراة، وأنا أعمل على ذلك كل يوم».

وحول طموحه المستقبلي، أكد محمد المنصوري أن هدفه الأكبر هو تمثيل منتخب الإمارات خلال السنوات المقبلة: «طموحي بسيط وواضح.. أريد فقط أن أمثل المنتخب الوطني، وهذا حلم أسعى إليه بكل قوة».

وعن فريقه شباب الأهلي، أوضح اللاعب أن الفريق يمتلك قدرة المنافسة على جميع البطولات هذا الموسم، تماماً كما فعل عندما أحرز أربعة ألقاب الموسم الماضي: «لدينا فريق قوي ومجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين، وقادرون على المنافسة في كل بطولة».

وشارك المنصوري في فوز شباب الأهلي على النصر 2-1 في ذهاب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث دخل بديلاً في آخر 13 دقيقة، كما ظهر في مباراتين بدوري أدنوك للمحترفين بعد أن منحه المدرب الثقة أخيراً.

واختتم اللاعب حديثه، قائلاً: «يتبقى لقاء العودة في ملعب النصر، وهدفنا هو بلوغ نصف النهائي».