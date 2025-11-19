أبوظبي تستضيف اجتماع الاتحاد الدولي للجودو

تستضيف أبوظبي اجتماع الاتحاد الدولي للجودو، في الأول من ديسمبر المقبل، لاستعراض روزنامة الموسم المقبل، واعتماد القوانين الجديدة.

وأعلن اتحاد الإمارات للجودو، في بيان، أمس: «تم وضع كل الترتيبات لاستضافة الاجتماع، بحضور رئيس الاتحاد الدولي، ماريوس فايزر، على هامش بطولة أبوظبي (غراند سلام)، المقررة خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الجاري، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين»، واستعرض رئيس اتحاد الإمارات للجودو رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة أبوظبي «غراند سلام»، محمد بن ثعلوب الدرعي، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الاتحاد الدولي، آخر التطورات الخاصة بالبطولة، واستضافة الاجتماع، وإجراء مراسم قرعة البطولة 27 الجاري.