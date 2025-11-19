«يد الأبيض» إلى نصف نهائي ألعاب التضامن

تأهل منتخب الإمارات لكرة اليد إلى نصف نهائي دورة ألعاب التضامن الإسلامي، المقامة حالياً في العاصمة السعودية الرياض، بعد فوزه، أمس، على منتخب إيران 28-25 في ختام مرحلة المجموعات من المنافسات.

من جهة أخرى، عقد اجتماع بين اتحاد الإمارات لكرة اليد ونظيره المصري على هامش البطولة، لمناقشة البنود النهائية لـ«بروتوكول» التعاون بين الجانبين، وركز الاجتماع على توطيد أواصر التعاون العربي في المجال الرياضي.