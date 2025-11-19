فتح باب التسجيل في الجولة الثانية لسباق دبي للقوارب الشراعية 22 قدماً  

أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية فتح باب التسجيل للمشاركة في الجولة الثانية من سباق دبي للقوارب الشراعية فئة 22 قدماً، الذي يقام السبت المقبل، ويعد سادس سباقات القوارب الشراعية التي ينظمها النادي، بعدما سبقت له إقامة الجولة الأولى للفئة نفسها، وإقامة سباقين لكل من فئتَي 43 و60 قدماً.

وعمّمت إدارة السباق رابط المشاركة والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني، واعتمدت تعليمات السباق الذي يشارك فيه جميع البحارة من أبناء دولة الإمارات فقط، وبعدد لا يقل عن ثلاثة بحارة على متن كل قارب، على أن يقام السباق لفئتي الناشئين والشباب، حيث يكون التسجيل لفئة الناشئين للمشاركين من ثماني سنوات إلى 16 سنة، مع السماح بمشاركة بحار واحد فقط من فئة الشباب في قارب من فئة الناشئين، فيما يسمح بالتسجيل في فئة الشباب للمشاركين من أعمار ثماني سنوات إلى 21 سنة، على أن يتم احتساب نقاط لفئة الناشئين على امتداد الموسم، شريطة أن يحافظ البحار على المشارك في الفئة العمرية نفسها لفئة الناشئين.

وأكد مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، محمد المري، أن سباق دبي للقوارب الشراعية فئة 22 قدماً يعد من أهم السباقات التي يسعى من خلالها النادي إلى دعم المواهب الصاعدة، من خلال تخصيصه فئتي الناشئين والشباب الإماراتيين، ويتميز دائماً بتقديمه وجوهاً أثبتت نفسها بعد ذلك في سباقات الفئات الأعلى.