خبير تحكيمي لـ«الإمارات اليوم»: خطأ الحكم الياباني تسبب في خسارة منتخب الإمارات أمام العراق

اعتبر الحكم الدولي الإماراتي السابق، يعقوب الحمادي، أن قرارات الحكم الياباني يوسوكي أراكي في مباراة الإمارات والعراق، التي انتهت بفوز أسود الرافدين 2-1، كان لها تأثير كبير ومباشر على نتيجة اللقاء وخسارة الأبيض 1-2، وبالتالي الخروج من تصفيات كأس العالم 2026.

وقال الحمادي لـ "الامارات اليوم": "المباراة كانت صعبة للغاية، والأبيض قدم أداءً جيدًا، ونجح في فرض أسلوبه في معظم فترات اللقاء، لكن المُلاحظ بشكل واضح هو وجود تدخلات خطيرة من بعض لاعبي المنتخب العراقي، وعلى رأسهم حسين علي، في الدقيقتين 34 و37، إذ قام اللاعب بتدخلات متهورة ويستحق على إثرها البطاقة الحمراء، وبالتالي كان يجب طرده من المباراة، ولكن الحكم تغاضى عن ذلك، واكتفى بمنحه بطاقة واحدة فقط، وهذا القرار أثر مباشرة على الأبيض، لأنه لو طُرد اللاعب لكان منح المنتخب الإماراتي الأفضلية العددية لأكثر من 53 دقيقة، وهذا كان سيغير مجريات المباراة بالكامل بلا شك".

وأضاف الحمادي: "أريد أن أشيد بمساعد الحكم الأول الذي أدى دوره بشكل احترافي ومؤثر، فقد كان دقيقًا في قراراته، ومن بينها الهدف الأول الذي سجله كايو لوكاس، والذي لم يكن فيه أي شبهة تسلل، كما قام بإلغاء هدف آخر للاعب نفسه بسبب تسلل واضح، هذا ، وهو ما يفرض احترام قراراته الفنية في اللقاءات المهمة."

وتطرق الحمادي إلى ضربة الجزاء التي احتُسبت ضد المنتخب الإماراتي، وقال: "قرار احتساب ركلة الجزاء كان صحيحًا 100% بعد تدخل تقنية الفيديو، اذ لم تكن يد اللاعب يحي نادر في وضعيتها الطبيعية، ومنع الكرة من المرور نحو المرمى، والقرار كان عادلًا ولم يكن فيه أي اجتهاد خاطئ من الحكم، بل هو تطبيق سليم للقوانين."