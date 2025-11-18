جماهير العراق تحتفي بجماهير الأبيض.. «أهلا بعيال زايد»

رفع الجمهور العراقي المتواجد في استاد مدينة البصرة العراقية اليوم الثلاثاء لحضور مباراة منتخبي الإمارات والعراق ضمن المحلق الآسيوي في الدور الإقصائي المؤهل إلى كأس العالم 2026 لافتات ترحيبية استقبالا وحفاوة بالجمهور الإماراتي الذي تواجد في العراق لمساندة منتخب الإمارات في هذه المباراة.

ورفع الجمهور العراقي لافته ترحيبية «أهلا بعيال زايد»، وتظهر اللافتة تشابكا بالأيدي وذلك تعبيرا عن عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين.



وشهدت استاد مدينة البصرة حضورا جماهيريا كبيرا من مشجعي المنتخبين الإماراتي والعراقي وذلك نظرا لأهمية المباراة الحاسمة في مشوار المنتخبين نحو التأهل إلى الدور المقبل في الملحق العالمي للمونديال.