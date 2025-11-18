عبارات ترحيبية بجمهور «الأبيض» في استاد البصرة الدولي

شهدت مدرجات مباراة البصرة الدولي الذي يستضيف مساء اليوم مباراة العراق والإمارات في إياب الملحق الآسيوي المؤهل إلى الملحق العالمي المؤهل بدوره إلى مونديال 2026، عبارات ترحيبية بالجمهور الإماراتي المتواجد في الملعب.

ووجد الجمهور الإماراتي المتواجد في المدرجات عبارات ترحيبية كثيرة من بينها «العراق يحب الإمارات.. هلا بصقور زايد».

وانتهت مباراة الذهاب التي اقيمت في أبوظبي يوم الخميس الماضي بالتعادل الإيجابي 1-1